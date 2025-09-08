O inglês Harry Hardwick usou as redes sociais para parabenizar Kauê Fernandes após ser derrotado pelo brasileiro no UFC Paris do último sábado. No duelo, Hardwick precisou deixar o octógono de cadeira de rodas após uma série de chutes na panturrilha desferidos por Kauê.

Mesmo devastado pela derrota em sua estreia no UFC, Harry fez questão de desejar sorte a Fernandes na sequência de sua carreira e chegou a postar uma foto com o brasileiro. Hardwick disse que espera que ninguém que ele conheça sinta tanta dor quanto ele sentiu ao receber os chutes do adversário. O inglês disse que se sentiu ‘’aleijado’’.

- Grande respeito ao Kauê Fernandes. Sinceramente, nunca senti chutes como aqueles e espero que ninguém mais que eu conheça ou com quem me importe sinta uma dor como a que senti, parecia que eu tinha ficado aleijado. Desejo a ele tudo de bom enquanto ele tenta entrar no top 15 da divisão dos leves do UFC.

Brasileiro levou bônus por vitória no UFC Paris

Kauê Fernandes venceu inglês no UFC Paris (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Kauê Fernandes foi agraciado com um bônus de US$ 50 mil (R$ 270 mil) pela vitória no primeiro round sobre Harry Hardwick. Após acertar fortes chutes na panturrilha, o brasileiro levou o inglês a knockdown e o árbitro interrompeu a luta. As dores em Hardwick foram tão fortes que ele precisou sair de cadeira de rodas do octógono em uma cena inédita dentro do UFC.

- Obviamente, não era assim que eu queria estrear no UFC com 4 dias de antecedência, duas pernas machucadas e uma derrota por nocaute técnico, mas é o que é. Estou bem, minhas pernas doem, mas consigo ficar em pé, meu coração está um pouco partido, mas minha mente continua forte. É hora de voltar à estaca zero para mim e voltarei mais forte, com um camp completo e no peso pena - comentou o inglês, que agradeceu ao apoio dos familiares, fãs e até dos torcedores franceses, cujo apoio o surpreendeu.

- O apoio tem sido inigualável, honestamente, completamente avassalador, desde minha rede de apoio imediata, a equipe que me cerca, minha família incrível, minha linda namorada e minha rede de amigos leais para caramba, até a rede mais ampla de fãs e pessoas que realmente querem me ver bem. E, para meu choque absoluto, uma multidão francesa torcendo ruidosamente por um inglês foi um pouco louco. Amo todos vocês. Uma chama foi acesa e eu voltarei.

