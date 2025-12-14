No sufoco, Flamengo bate time argentino e vence a primeira na BCLA

O Flamengo deu a volta por cima na Basketball Champions League Americas (BCLA). Após a derrota na estreia, o atual campeão buscou a reabilitação e conquistou a primeira vitória na competição neste domingo (14) ao superar o Obras Sanitarias, da Argentina, por 84 a 80.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Alex Negrete foi o cestinha do Flamengo na partida contra o Obras Sanitarias na BCLA (Foto: Enzo Santos / FIBA)

A vitória, conquistada no sufoco, é essencial para que o atual campeão se recupere no Grupo B, após a derrota sofrida na estreia contra o Nacional (URU).

continua após a publicidade

O Flamengo teve que correr atrás do placar no primeiro quarto (17 a 19), mas ajustou a defesa e o ataque para empatar o segundo período (20 a 20) e abrir uma vantagem crucial no terceiro, vencido por 26 a 20.

O último quarto foi de tensão. Embora o Obras tenha conseguido igualar a pontuação do período (21 a 21), a vantagem construída pelo Rubro-Negro foi suficiente para garantir a vitória apertada por 84 a 80.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Flamengo soma 3 pontos, e chega a liderança do Grupo B. O time do Nacional (URU), que venceu o rubro-negro na estreia, está na segunda colocação, mas com um jogo a menos.

A vitória foi fundamental para o Flamengo, que está em busca do bicampeonato consecutivo, já que se sagrou campeão da última edição (2024/25). Naquela campanha, o time conquistou a taça de forma dominante ao vencer o Boca Juniors (ARG) na Final por 83 a 57.

O Flamengo agora foca nas próximas janelas da BCLA, onde enfrentará novamente os rivais do Grupo B (Nacional e Obras) para garantir a vaga no Final Four.