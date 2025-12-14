Brasil atropela Argentina e conquista o Sul-Americano Sub-17 de basquete de forma invicta

O Brasil é o novo campeão invicto do Sul-Americano Sub-17 de basquete masculino. Em uma atuação dominante na grande final, a Seleção Brasileira superou a arquirrival Argentina com uma vitória expressiva por 98 a 77, garantindo o título da competição e confirmando a soberania na categoria.

A final foi marcada pelo show ofensivo do Brasil, que contou com performances individuais espetaculares. O grande nome da partida foi Pedrinho Figueiredo, cestinha com 24 pontos, conduzindo o ataque com maestria.

Brasil se sagrou campeão do Sul-Americano de Basquete Sub-17 após vencer a Argentina na grande final (Foto: Reprodução / Instagram)

A conquista do título é coroada por uma campanha perfeita. O Brasil finalizou o torneio com cinco vitórias em cinco jogos, demonstrando consistência e força contra todos os adversários. A Seleção Brasileira venceu sucessivamente:

A trajetória da Seleção Brasileira Sub-17 de basquete até o título do Sul-Americano de 2025 foi marcada pela supremacia absoluta, terminando a competição com uma campanha invicta e histórica.

O time mostrou-se imparável desde o início, conquistando o ouro após cinco vitórias em cinco jogos, com atuações de gala tanto na fase de grupos quanto no mata-mata.

O Brasil entrou em quadra demonstrando imediatamente sua superioridade, encerrando a fase de grupos na primeira colocação do Grupo B com 100% de aproveitamento. A seleção derrotou as seleções do Chile, da Venezuela e do Paraguai. A equipe acumulou um saldo de pontos impressionante de +114.

Na fase eliminatória, a Seleção Brasileira manteve o alto nível de intensidade e não deu chances ao Uruguai na semifinal. Os meninos do Brasil venceram a seleção uruguaia por 106 a 52.

Culminando a campanha perfeita, o Brasil enfrentou a Argentina na final e conquistou o título de forma enfática.

A campanha invicta do Brasil no Sul-Americano Sub-17 foi construída com um forte jogo coletivo, mas alguns atletas se destacaram consistentemente, liderando a equipe em pontuação e eficiência.

Foi possível destacar o desempenho impressionante do armador Pietro Melo (Paulistano) e a versatilidade de Isaiah Santos (Seven Lakes-EUA).