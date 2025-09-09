menu hamburguer
Mais Esportes

VÍDEOS: brasileiros apagam rivais com grandes nocautes e assinam com o UFC

Sanches e Douglas brilharam no Contender. Carol Foro também conseguiu contrato

Brasileiro Samuel Sanches vence no Contender e está perto do UFC
imagem cameraBrasileiro Samuel Sanches vence no Contender e está perto do UFC (Foto: Reprodução Instagram dwcs)
Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/09/2025
23:34
  Matéria
  Mais Notícias
Os brasileiros Samuel Sanches e Lerryan Douglas roubaram a cena no Contender Series desta terça-feira, apagaram seus adversários de forma brutal e conquistaram um valioso contrato com o UFC. A brasileira Carol Foro fez uma grande luta com Shanelle Dyer e, apesar de não ter encerrado a luta, venceu e conquistou um contrato também.

O único brasileiro que acabou não conquistando um contrato nesta terça-feira foi Felipe Franco. O meio-pesado fez uma luta equilibrada contra Freddy Vidal, mas os dois cansaram depois do primeiro round e o nível diminuiu. No fim, Vidal ainda encaixou um mata-leão e finalizou Franco. Porém, o desempenho dos dois foi tão fraco que, mesmo com a vitória, Vidal precisará fazer mais uma luta no Contender se quiser assinar com o UFC.

Samuel Sanches surpreende e ganha contrato

Apesar de ter sofrido nos primeiros minutos da luta com o jogo agarrado de Chasen Blair, Samuel Sanches mostrou experiência ao manter a calma, lutar contra a adversidade e virar o jogo. O brasileiro quase deu as costas ao americano, mas aos poucos foi se desvencilhando e, assim que ficou livre, soltou uma combinação mortífera, apagando Blair de forma fulminante.

- Estou muito bem, feliz, demorei muitos anos para chegar até aqui. Sou novo ainda, mas adoro esse trabalho. Não deixo de fazer nada, só trabalho. Inclusive, pedi para lutar em Abu Dhabi ou no Qatar - revelou Sanches, que é companheiro de equipe de Jailton Almeida.

Lerryan Douglas: passaporte para o UFC com nocaute brutal

Lerryan Douglas botou Teague para dormir (Foto: Reprodução Instagram dwcs)

Radicado nos Estados Unidos, Lerryan Douglas, atual campeão peso pena do LFA, precisou de apenas 36 segundos para conquistar o contrato com o UFC. De forma brutal, o brasileiro nocauteou Cam Teague e vai ser adicionado ao elenco peso pena do Ultimate.

Contender Series

RESULTADOS

Data: 9 de setembro de 2025
Local: Las Vegas, Estados Unidos
Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Peso pesado: Steven Asplund (EUA) ve nceu Anthony Guarascio (EUA) por nocaute no primeiro round - Asplund contratado

Peso pena: Lerryan Douglas (BRA) venceu Cam Teague (EUA) por nocaute no primeiro round - Douglas contratado

Peso meio-pesado: Freddy Vidal (EUA) venceu por Felipe Franco (BRA) por finalização no terceiro round - Vidal terá outra chance no Contender

Peso leve: Samuel Sanches (BRA) venceu Chasen Blair (EUA) por nocaute no primeiro round - Sanches contratado

Peso mosca: Carol Foro (BRA) venceu Shanelle Dyer (ING) por decisão - ambas lutadoras contratadas

