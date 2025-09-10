O UFC Noche terá como luta principal um duelo de brasileiros que se odeiam, com Jean Silva enfrentando Diego Lopes no peso pena. Os dois têm trocado provocações e, nos bastidores do evento desta semana, que acontece no próximo sábado, dia 13, em San Antonio (EUA), Silva e Lopes quase foram às vias de fato.

É o que alega Jean Silva. Em entrevista ao site norte-americano MMA Junkie, o ‘’Lorde’’ declarou que ele e sua equipe andavam pelos corredores do hotel onde estão hospedados, quando Diego Lopes apareceu com seu time. Os dois teriam trocado farpas mas, segundo Silva, os ‘’cachorros maiores latiram mais alto’’.

- Nós nos vimos no hotel hoje e quase brigamos. Mas tudo bem. Ele estava com o time dele, que tem vários pesos galos e pesos penas, e eu estava com a minha equipe, cheia de lutadores do peso meio-médio e peso médio. Acho que os cachorros maiores latiram mais alto. Ele disse algumas coisas, perguntou como eu estava gostando. A segurança chegou, mas o meu treinador Flávio Álvaro, que é um cara mais das antigas, conversou com ele e disse que, se ele não parasse, iria apanhar ali mesmo - relatou Jean.

Jean Silva busca orgulho do time no UFC contra Diego Lopes

Jean Silva em ação no UFC (Foto: Divulgação / UFC)

No último sábado, dois companheiros de equipe de Jean Silva foram derrotados nas duas lutas principais do UFC Paris - Caio Borralho e Maurício Ruffy perderam para Nassourdine Imavov e Benoit St. Denis, respectivamente. Com isso, o peso pena se tornou o único atleta da Fighting Nerds a ter um cartel invicto dentro do UFC.

Para Jean Silva, porém, a pressão não entrará no octógono com ele, uma vez que o brasileiro já acredita que será campeão do mundo e nada o tirará dessa rota.

- Eu já sou o vencedor, já sou o campeão do mundo desde que eu decidi me juntar a isso. Não muda nada. A aposta com Lopes ainda está de pé, se ele quiser e eu aposto que a minha bolsa é melhor do que a dele - comentou Silva, referindo-se ao salário dos dois atletas.