Atleta do Guarulhos denuncia injúria racial de torcedor em jogo da Superliga

Um episódio lamentável manchou a noite de Superliga Masculina de Vôlei neste último sábado (13). O ponteiro argentino Manuel Armoa, do Guarulhos e da seleção de seu país, foi alvo de injúria racial por parte de um torcedor do Sesi Bauru durante a partida realizada no interior de São Paulo. Abalado, o atleta de 23 anos registrou um Boletim de Ocorrência (BO) na madrugada de domingo.

O caso ocorreu após o encerramento do confronto, vencido pelo Sesi Bauru por 3 sets a 2. Armoa, que foi o maior pontuador da sua equipe, relatou ter sido chamado reiteradas vezes de "mono" ("macaco", em espanhol) por um indivíduo nas arquibancadas enquanto fazia alongamento.

Tomado pela indignação, o argentino pulou a grade de proteção e se dirigiu à arquibancada para confrontar o agressor, precisando ser contido por colegas de time e até por adversários.

Em uma resposta imediata e firme, o Vôlei Guarulhos emitiu uma nota repudiando o ataque sofrido pelo seu jogador. O comunicado oficial confirmou os detalhes da agressão, relatando que o torcedor dirigiu-se ao atleta proferindo ofensas, "com xingamentos e gestos, imitando macaco e gritando 'mono chora', que significa 'chora macaco'".

O Vôlei Guarulhos foi derrotado para o Sesi Bauru por 3 sets a 2 na Superliga (Foto: Reprodução / Instagram)

O clube agiu de forma rápida para identificar o criminoso. A nota informou que, após a fuga do agressor, o Supervisor Técnico Daniel Jorge Jr. conseguiu anotar a placa do veículo utilizado pelo autor do crime e se dirigiu imediatamente à delegacia da cidade para formalizar o boletim de ocorrência.

O presidente da equipe, Anderson Marsili, solicitou providências formais tanto ao Sesi Bauru, time mandante, quanto à Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), reforçando que "atos de racismo não podem ser naturalizados nem tolerados em hipótese alguma". O Vôlei Guarulhos garante que está prestando todo o apoio necessário a Manuel Armoa, que se encontra "profundamente abalado", e acompanhará o caso "até que o responsável seja devidamente identificado e responsabilizado".

O comunicado encerra com uma mensagem incisiva, que ecoa o compromisso da equipe: "O Vôlei Guarulhos reafirma seu compromisso inegociável com o combate ao racismo, à discriminação e a qualquer forma de violência… Racismo é crime. Não haverá silêncio."