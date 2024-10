Entenda como Dana White quer usar IA no UFC

O presidente do UFC, Dana White, quer utilizar a Inteligência Artificial (IA) para melhorar os critérios de classificação dos atletas no ranking da organização. Atualmente, as colocações são definidas através da opinião de jornalistas especializados. Insatisfeito com as críticas, o empresário busca formas de diminuir a participação humana no processo para, segundo ele, obter uma avaliação mais justa.

White buscou a ajuda de Mark Zuckerberg para esta missão. O dono do UFC se reuniu com o fundador do Facebook e CEO da Meta para discutir a melhor forma de aproveitar a IA no processo de avaliação.

Em entrevista à "TNT Sports", Dana revelou que a inovação pode acontecer já em 2025.

- Nós literalmente tivemos reuniões nesta semana para trabalhar nisso. Eu realmente conversei com Mark Zuckerberg também, sobre IA. Então, sim, eu vou consertar os rankings. Nós vamos fazer muitos movimentos fortes aqui entrando em 2025 - contou.

Dana White e Mark Zuckerberg têm boa relação, até porque o dono da Meta é um grande entusiasta das artes marciais. Praticante do jiu-jitsu, o bilionário já quis organizar uma luta com o também empresário Elon Musk, ideia que foi apoiada pelo mandatário do UFC.

O que a introdução da IA no UFC mudaria?

A grande crítica ao atual sistema de classificação do UFC é a subjetividade dos critérios adotados pelos votantes. O objetivo do uso da IA seria avaliar os lutadores de acordo com dados estatísticos, vitórias e derrotas, além de métricas mais detalhadas de precisão e defesa. A mudança também agilizaria o processo, já que as atualizações poderiam acontecer imediatamente após os eventos.

Agora, resta saber se a utilização da inteligência artifical seria vista de forma positiva pelos lutadores, que têm as carreiras diretamente impactadas pelas respectivas classificações no UFC.