Jon Jones é o dono do cinturão dos peso-pesados (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/05/2024 - 21:23 • São Paulo (SP)

Diante do desejo de Alex Poatan, atual dono do cinturão dos meio-pesados, começar a lutar na divisão dos peso-pesados, a lenda do UFC Jon Jones compartilhou o desejo de combater o brasileiro.

- Se Alex Poatan se tornasse o campeão da divisão dos pesos-pesados, vocês o considerariam o GOAT (maior lutador de todos os tempos)? Estar de volta à academia me fez pensar diferente. Essa luta, após Stipe, pode ser o próximo grande movimento que eu poderia fazer. Esse assassino já venceu tantos campeões, e já é considerado uma lenda para milhões ao redor do mundo. É a maior luta que o UFC poderia fazer. Deem a Alex a chance de vingar os grandes campeões brasileiros que eu venci - declarou o norte-americano, que é considerado um dos maiores lutadores da história da franquia.

Jon Jones fez referência às lutas disputadas contra os brasileiros Vitor Belfort, Glover Teixeira, Maurício Shogun e Lyoto Machida, que já detiveram um cinturão do UFC.

- Seria gigantesco. Um cara com a chance de ser campeão em três categorias, um duelo entre um GOAT e o verdadeiro GOAT. Mesma idade, forças diferentes. Ninguém poderia negar que seria a maior luta de MMA da história. Não existe nenhuma luta que gere uma movimentação de dinheiro como essa. O marketing seria insano! - imaginou o lutador.

Jon Jones quer realizar duelo contra Alex Poatan (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

- Vocês realmente acham que uma luta minha contra Tom seria maior do que eu e Alex colidindo? Tom só é grande no Reino Unido. É uma novidade lá. Pereira é um dos lutadores que mais atraem atenção que o esporte já viu. Tom é um desafiante que conquistou um cinturão contra outro desafiante. Tive que salvar o evento no Madison Square Garden fazendo a luta principal. Estou pensando em dólares, no legado, no grande cenário, e não no que os fãs ingleses querem ver. Já passei por isso com os fãs franceses - completou Jon Jones sobre Poatan.