Jogo da NBA tem golpe, jogadores no chão e briga generalizada

O jogo entre Miami Heat e Houston Rockets, neste último domingo (29), no Texas, Estados Unidos, presenciou uma briga generalizada entre jogadores. A confusão tomou a quadra do Toyota Center na reta final da vitória da equipe da Flórida por 104 a 100.

Tudo começou com uma discussão entre Tyler Herro, do Heat, e Amen Thompson, do Rockets, no final do último quarto. A discussão cresceu até que o jogador do time texano deu um golpe e jogou o atleta da equipe adversária no chão. Thompson também foi empurrado ao solo.

Os jogadores das duas equipes, percebendo a situação, começaram a trocar empurrões. Alguns deles, como Terry Rozier (Heat) e Jalen Green (Rockets), chegaram a se jogar no chão, em cima dos outros atletas já caídos.

A confusão durou alguns segundos até que os ânimos foram acalmados. Os árbitros, em seguida, resolveram expulsar os envolvidos na briga. Herro, Rozier, Thompson e Green foram os jogadores expulsos. O técnico Ime Udoka e o assistente Ben Sullivan, ambos dos Rockets, também foram mandados para fora de quadra.

Amen Thompson (Rockets) e Terry Rozier (Heat) durante a confusão (Foto: Alex Slitz / AFP)

Segunda briga em menos de uma semana na NBA

Esta é a segunda briga generalizada na NBA em menos de uma semana. A última foi registrada na sexta-feira (7). Os jogadores do Mavericks e Phoenix Suns se desentenderam e três deles foram expulsos. Tudo começou com uma falta, Nurkic, dos Suns, acertou Gafford, dos Mavericks, com o cotovelo, e a arbitragem anotou a infração.

Naji Marshall tomou as dores do companheiro de equipe e partiu para cima de Nurkic. O bósnio não gostou da cobrança e devolveu com um tapa no rosto do adversário.