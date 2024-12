Stephen Curry deu mais um grande show na NBA. O astro do Golden State Warriors viralizou novamente com uma linda jogada no estouro do relógio no fim do primeiro tempo. A partida contra o Phoenix Suns, realizada no último sábado (29), deu a vitória para o time da Califórnia por 109 a 105.

Na jogada que marcou a partida, Curry cruzou toda a quadra, driblando vários jogadores do Suns e completou a cesta. Este momento impressionou até os companheiros de equipe de Stephen. Em seguida, é possível perceber que Andrew Wiggins pergunta como o norte-americano fez aquilo e o jogador responde: “Eu não sei”.

Além deste lance, que rendeu dois pontos para o Warriors, Curry somou 22 pontos, seis rebotes e seis assistências. Apesar disso, o grande destaque da equipe foi Jonathan Kuminga. O jogador foi cestinha com 34 pontos, três assistências e nove rebotes.

Como foi a partida entre Warriors e Suns?

Stephen Curry em ação contra o Phoenix Suns (Foto: Noah Graham / AFP)

Em uma partida disputada, as equipes se alternaram na liderança do placar por 15 vezes. Kevin Durant, do lado do Suns, foi bem e conseguiu 31 pontos, mas não foi o suficiente para impedir a vitória do Warriors. Com o resultado, a franquia do Arizona continua em um momento complicado na temporada, com 15 vitórias e 16 derrotas ocupando a 11º posição da Conferência Oeste.

Diferentemente, a vitória foi importante para o Warriors. A equipe começou bem a temporada, mas está em 10° na Oeste, logo acima do Suns. Na próxima partida, a equipe da Califórnia jogará novamente em casa, mas contra o Cleveland Cavaliers.