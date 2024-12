Morre Jimmy Carter, ganhador do Nobel da Paz e entusiasta dos esportes

Prêmio Nobel da Paz de 2002, o ex-presidente americano Jimmy Carter morreu neste domingo (29), aos 100 anos. O democrata, que passou por diversas internações hospitalares nos últimos anos, recebia cuidados paliativos em sua casa, na Geórgia. Carter presidiu os Estados Unidos entre 1977 e 1981 e era um amante dos esportes. E praticava com entusiasmo pelo menos três: tênis, corrida e softball.

— Eu diria que, nos meus primeiros 20 ou 21 meses aqui (na Casa Branca), provavelmente joguei tênis mais do que qualquer outra coisa. Ainda jogo duas ou três vezes por semana quando não está muito frio, mas corro quase todos os dias — contou em 1978 o 39º presidente dos Estados Unidos à revista “Sports Illustrated”, quando estava em meio ao mandato.

O gosto pelo tênis fora herdada do pai, James Earl Carter, que tinha construído uma quadra na fazenda da família, na Geórgia. Ao chegar à Casa Branca, Jimmy Carter manteve o hábito e praticava o esporte em uma quadra instalada na sede do governo dos Estados Unidos.

Correr também fazia parte do cotidiano do ex-presidente. À época com 52 anos, ele se exercitava quase diariamente.

— O esporte mais benéfico para mim é correr. Não consome muito tempo. Eu posso sair e correr dois quilômetros bem rápidos, em cerca de 15 minutos, ou correr três quilômetros em 25 minutos, ou pegar um ritmo mais lento e correr sete quilômetros — disse Jimmy Carter naquele mesma entrevista.

Jimmy Carter recebe o time de basquete campeão Washington Bullets. (Foto: Biblioteca e Museu Presidencial Jimmy Carter)

O ex-presidente adquiriu o hábito da corrida na infância — era caminhando ou correndo que ele voltava da escola para a fazenda onde morava. Já adulto, também integrou a equipe de cross country (corrida em terreno aberto) da Academia Naval dos Estados Unidos.

Mas o esporte que ele mais gostava de praticar era outro: o softball. “Ele frequentemente organizava jogos competitivos de softball com agentes do Serviço Secreto, funcionários, amigos e familiares”, diz texto da Casa Branca.

Jimmy Carter era fã de automobilismo e recebia campeões na Casa Branca

Além de praticar esportes, o ex-presidente também era fã de diferentes modalidades. A Nascar era uma de suas favoritas.

— Eu costumava ir ao Atlanta Speedway e andar no carro de ritmo e estar com os pilotos durante a revisão preliminar das regras de corrida — contou naquela mesma entrevista à Sports Illustrated.

Jimmy Carter também gostava de receber times campeões nacionais na Casa Branca, transformando em tradição algo que no passado tinha acontecido eventualmente. Ele foi o primeiro presidente a organizar comemorações para os campeões das três principais ligas profissionais da época: a National Basketball Association (NBA), a National Football League (NFL) e a Major League Baseball (MLB).

Nobel da Paz

Em 2002, Jimmy Carter recebeu o Prêmio Nobel da Paz por promover soluções pacíficas em conflitos internacionais. Ao receber o prêmio, discursou:

— Os vínculos da nossa humanidade comum são maiores do que as divisões de nossos medos e preconceitos. Deus nos deu a capacidade de escolher. Nós podemos escolher por aliviar o sofrimento. Nós podemos escolher por trabalhar juntos pela paz. Nós podemos fazer essas mudanças. E devemos.