Futuro definido? Situação entre Ben Simmons e o Brooklyn Nets tem importante atualização

Alvo de várias especulações no mercado da NBA, Ben Simmons deve ficar no Brooklyn Nets ao menos até o final do seu contrato com a franquia. Segundo o jornalista Brett Siegel, do portal “Clutch Points”, nenhuma das partes tem interesse suficiente em uma rescisão ou em uma troca.

continua após a publicidade

➡️ Luka Doncic tem lesão grave e deve perder corrida pelo prêmio de MVP da NBA

Dessa forma, tudo indica que o jogador vai permanecer na franquia até o final da temporada 2024/25, que é o limite do seu contrato, assinado em 2019, no valor de US$ 177 milhões. O vínculo se deu ainda com o Philadelphia 76ers, mas o Nets assumiu o acordo após uma troca que envolveu a ida de James Harden para a Filadelfia, em 2022.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Simmons está com 28 anos, mas, desde que chegou a franquia de Nova Iorque, nunca conseguiu ter uma grande sequência de jogos. Para se ter uma ideia, de lá para cá foram apenas 80 partidas, o que corresponde a menos do que uma temporada regular completa. 6,5 pontos, 6,3 rebotes e 6,2 assistências são as médias do jogador.

continua após a publicidade

Na atual temporada, Simmons acumula médias de 6,0 pontos, 5,3 rebotes e 6,8 assistências em um total de 24,7 minutos por noite. Já o Nets segue em busca de melhorar o seu retrospecto. A franquia está na 12ª colocação no Leste, com apenas 11 vitórias e 18 derrotas.

Ben Simmons é jogador do Brooklyn Nets (Foto: Jesse D. Garrabrant/AFP)

A busca pela recuperação segue logo mais, a partir das 22h (horário de Brasília), quando a equipe entra em quadra diante do Milwaukee Bucks, em Wisconsin. O Nets vem de duas derrotas nos últimos dois duelos.