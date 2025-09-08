João Fonseca saltou, em um ano, mais de 100 posições no ranking
Neste domingo, brasileiro alcançou o 42º lugar, o melhor da carreira
Na noite deste domingo, pelo horário de Brasília, a ATP confirmou o melhor ranking da carreira de João Fonseca. Aos 19 anos, celebrados no último dia 21, o número 1 do Brasil é o 42º do mundo, após saltar três posições com a campanha no US Open, quando alcançou a segunda rodada.
Há praticamente um ano, mais precisamente no dia 9 de setembro de 2024, era apenas o 158 do mundo.
Dali até o final daquela temporada, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf club, subiu mais 13 posições, terminando o ano em 145º. Isso porque o NextGen Finals, torneio que reúne os 8 melhores sub-20 da temporada, vencido de maneira invicta pelo brasileiro, não distribui pontos.
Na primeira semana de 2025, João Fonseca já aparecia na 113ª colocação, enquanto a entrada no top 100 aconteceu no dia 27 de janeiro: 99º.
Em fevereiro, um dia após se tornar o mais jovem brasileiro campeão de um ATP, façanha alcançada em Buenos Aires, o carioca, então com 18 anos, entrou no top 70. Era o dia 17 daquele mês.
De lá pra cá, João Fonseca seguiu sua escalada no ranking, com uma ou outra oscilação. E, na noite deste domingo, alcançou mais um feito histórico.
João Fonseca joga a Davis no final de semana
No próximo final de semana, nos dias 13 e 14 de setembro, o número 1 do Brasil defende o país na Copa Davis. Em Atenas, na Grécia, um dos jogos de João Fonseca será contra o anfitrião Stefanos Tsitsipas, ex-top 3 e atual 27º.
Neste mês, logo após a Copa Davis, João Fonseca vai debutar na Laver Cup, torneio exibição que não conta pontos para o ranking. Pois esse torneio, que acontece em San Francisco, de 19 a 21, no Chase Center, anunciou, nesta quinta-feira (4), duas substituições: os americanos Reilly Opelka (67º do mundo) e Alex Michelsen (32º) substituem os compatriotas Ben Shelton e Tommy Paul, ambos lesionados, no Time Mundo, o mesmo que terá a estreia do número 1 do Brasil e 45º do mundo.
