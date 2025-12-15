menu hamburguer
Mariah Carey anuncia participação na abertura das Olimpíadas de inverno

A única presença confirmada antes da cantora era a da atriz italiana Matilda De Angelis

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 15/12/2025
16:10
Mariah Carey anuncia participação na abertura das Olimpíadas de Inverno (Foto: Reprodução Instagram)
imagem cameraMariah Carey anuncia participação na abertura das Olimpíadas de Inverno (Foto: Reprodução Instagram)
A cantora Mariah Carey anunciou nesta segunda-feira (15) sua participção no show de abertura dos jogos Olimpicos de inverno. A americana vai se apresentar diante de cerca de 60 mil pessoas no estádio San Siro, em Milão, no dia 6 de fevereiro de 2026.

Em um vídeo publicado nas redes sociais dos Jogos de Milão-Cortina, a cantora de 56 anos deu a dica de sua participação, que pouco tempo depois foi confirmada. Ainda são poucas informações sobre o show, mas será "uma homenagem ao espírito italiano", exaltando figuras como Leonardo da Vinci e Giorgio Armani.

A cerimônia acontece no San Siro, estádio da Inter de Milão e do Milan,e pela primeira vez na história da competição, a abertura acontecerá simultaneamente em outros três locais: Cortina, Valtellina e Val di Fiemme. 

Mariah Carey já venceu cinco Grammys, premiação mais importante no mundo da música, e é dona de hits de sucesso como "We Belong Together", "Obsessed" e "All I Want For Christmas Is You".

Mariah Carey anuncia participação na abertura das Olimpíadas de Inverno (Foto: Reprodução Instagram)
Mariah Carey anuncia participação na abertura das Olimpíadas de Inverno (Foto: Reprodução Instagram)

Olimpíadas de Inverno de 2021

Na última edição dos jogos, a cerimônia de abertura foi mais enxuta e sem público. Realizada no Japão, que encantou com uma mensagem de união, superação e esperança em tempos de pandemia de coronavírus. 

