Mariah Carey anuncia participação na abertura das Olimpíadas de inverno

A cantora Mariah Carey anunciou nesta segunda-feira (15) sua participção no show de abertura dos jogos Olimpicos de inverno. A americana vai se apresentar diante de cerca de 60 mil pessoas no estádio San Siro, em Milão, no dia 6 de fevereiro de 2026.

Em um vídeo publicado nas redes sociais dos Jogos de Milão-Cortina, a cantora de 56 anos deu a dica de sua participação, que pouco tempo depois foi confirmada. Ainda são poucas informações sobre o show, mas será "uma homenagem ao espírito italiano", exaltando figuras como Leonardo da Vinci e Giorgio Armani.

A cerimônia acontece no San Siro, estádio da Inter de Milão e do Milan,e pela primeira vez na história da competição, a abertura acontecerá simultaneamente em outros três locais: Cortina, Valtellina e Val di Fiemme.

Mariah Carey já venceu cinco Grammys, premiação mais importante no mundo da música, e é dona de hits de sucesso como "We Belong Together", "Obsessed" e "All I Want For Christmas Is You".

Olimpíadas de Inverno de 2021

Na última edição dos jogos, a cerimônia de abertura foi mais enxuta e sem público. Realizada no Japão, que encantou com uma mensagem de união, superação e esperança em tempos de pandemia de coronavírus.

