Mariah Carey anuncia participação na abertura das Olimpíadas de inverno
A única presença confirmada antes da cantora era a da atriz italiana Matilda De Angelis
- Matéria
- Mais Notícias
A cantora Mariah Carey anunciou nesta segunda-feira (15) sua participção no show de abertura dos jogos Olimpicos de inverno. A americana vai se apresentar diante de cerca de 60 mil pessoas no estádio San Siro, em Milão, no dia 6 de fevereiro de 2026.
Mundial de Vôlei classificará seleções diretamente para Olimpíadas de 2028
Mais Esportes
Mariah Carey anuncia participação na abertura das Olimpíadas de inverno
Mais Esportes
Hugo Calderano sofre eliminação no WTT Finals contra algoz das Olimpíadas
Mais Esportes
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Em um vídeo publicado nas redes sociais dos Jogos de Milão-Cortina, a cantora de 56 anos deu a dica de sua participação, que pouco tempo depois foi confirmada. Ainda são poucas informações sobre o show, mas será "uma homenagem ao espírito italiano", exaltando figuras como Leonardo da Vinci e Giorgio Armani.
A cerimônia acontece no San Siro, estádio da Inter de Milão e do Milan,e pela primeira vez na história da competição, a abertura acontecerá simultaneamente em outros três locais: Cortina, Valtellina e Val di Fiemme.
Mariah Carey já venceu cinco Grammys, premiação mais importante no mundo da música, e é dona de hits de sucesso como "We Belong Together", "Obsessed" e "All I Want For Christmas Is You".
Olimpíadas de Inverno de 2021
Na última edição dos jogos, a cerimônia de abertura foi mais enxuta e sem público. Realizada no Japão, que encantou com uma mensagem de união, superação e esperança em tempos de pandemia de coronavírus.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias