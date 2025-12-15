Zé Roberto leva inspiração e faz balanço do Mundial de Clubes no Brasil

Os jogos da fase final do Mundial de Clubes feminino de vôlei, no último fim de semana, em São Paulo, tiveram um espectador ilustre: o técnico José Roberto Guimarães. O treinador da seleção feminina de vôlei viu os times brasileiros Praia Clube e Osasco enfrentarem os poderosos Scandicci e Conegliano, da Itália, e saiu cheio de inspiração sobre modelos de jogo.

— Fico observando a parte técnica, a parte tática. Fico observando as jogadoras, o que os técnicos estão pedindo, a velocidade que cada time tá jogando, sistema defensivo... Aí eu viajo naquilo que eu tô vendo e fico raciocinando o que um tá querendo em relação ao outro - contou.

Dentro de quadra, os italianos confirmaram o favoritismo e avançaram à decisão - no domingo (14), o Scandicci conquistou o título inédito ao superar o Conegliano de Gabi Guimarães. Zé Roberto falou sobre a diferença de investimento no atual cenário do vôlei brasileiro e italiano e fez uma análise do time campeão.

— A gente sabe que o investimento é muito alto na Itália, eu tava contando, eles têm seis estrangeiras no total, três americanas, uma sérvia, a levantadora, uma alemã, a central, e a líbero, que é dominicana... Existe uma diferença bastante grande - avaliou.

Taça do Mundial de Clubes feminino de vôlei (Foto: Deco Pires/ Fotojump)

Mundial de Clubes no Brasil

O Brasil sediou o Mundial de Clubes feminino de vôlei "no susto", após desistência da China, que originalmente seria a anfitriã. Apesar da organização de última hora, a competição foi um grande sucesso de público, que compareceu ao longo de toda a semana para ver de perto as principais estrelas da modalidade em ação.

— O pecado é que a gente teve pouco tempo pra se organizar, foi muito em cima da hora, mas nós estamos fazendo uma grande festa, o público veio, tá prestigiando, a organização, tá todo mundo de parabéns. Mesmo com toda a dificuldade que a gente teve, entregamos um ótimo Mundial. Eu conversei com o pessoal das outras equipes, tá todo mundo feliz, elas só estão reclamando muito do calor, porque saíram do inverno pra uma situação muito diferente - disse.

