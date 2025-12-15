O Mundial de Clubes de vôlei masculino reúne as oito melhores equipes de cada continente e mistura jogadores experiêntes com jovens potências. Colocando frente a frente a tradição e o domínio da Superliga brasileira, contra os altos investimentos dos extrangeiros.

As equipes participantes são: Aluron CMC Warta Zawiercie (Polônia), Al-Rayyan Sports Club (Catar), Sir Sicoma Monini Perugia (Itália), Swehly Sports Club (Líbia), Osaka Bluteon (Japão), Praia Clube, Campinas e Cruzeiro (BRA).

Entre os principais destaques do Sada Cruzeiro estão o ponteiro Douglas Souza, o oposto Wallace e o central Lucão. Cada um possui uma especialidade, mas todos são experientes e estão entre os melhores jogadores da Superliga na atualidade. O elenco, dirigido por Filipe Ferraz, vem com força total para conquistar o sétimo troféu da Raposa (após os títulos de 2013, 2015, 2016, 2021 e 2025).

No Vôlei Renata (Campinas), as estrelas são o levantador Bruninho e os centrais Maurício Souza e Judson, que já acumula 114 pontos na competição nacional. Já no Praia Clube, o meio de rede Isac chega para bater de frente com os maiores do mundo, e o oposto Franco chega embalado após ser o maior pontuador de duas edições consecutivas da Superliga.

Nas equipes estrangeiras, o Al Rayyan é um dos pilares do vôlei no Oriente Médio e tem como destaque o ponteiro Alexey Spiridonov. No polonês Warta Zawiercie, o central Mateusz Bieniek é o nome a ser observado, tendo sido eleito o melhor da posição na Liga das Nações (2021 e 2022) e também no Mundial de 2022.

No italiano Perugia, o levantador Simone Giannelli é apontado como o melhor da atualidade e vem sendo dominante nas últimas temporadas. Por ser mais alto que a maioria dos atletas da posição, ele leva vantagem no bloqueio e tem espírito de atacante.

No japonês Osaka Bluteon, o ponteiro cubano Marlon López é referência do time, sendo a "bola de segurança" do levantador Antoine Brizard, que já foi eleito o melhor da posição na Olimpíada de Paris 2024 e também na Liga das Nações.

Por último, no elenco do líbio Asswehly, o levantador Abdallah Abdelsalam tem 42 anos e está entre os jogadores mais experientes do Mundial.

Formato do Mundial

As oito equipes foram divididas em dois grupos, onde todos se enfrentam em turno único e os dois melhores de cada chave avançam à semifinal.

Grupo A

Perugia (ITA)

Praia Clube (BRA)

Warta Zawiercie (POL)

Al-Rayyan (CAT)

Grupo B