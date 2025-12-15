menu hamburguer
Shai Gilgeous-Alexander lidera mais um ranking da NBA em 2025/26; veja mais estatísticas

O armador é o maior pontuador da liga

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 15/12/2025
17:14
Shai Gilgeous-Alexander
imagem cameraShai Gilgeous-Alexander foi eleito o MVP da NBA na temporada 2024/25 (Foto: Ethan Miller/AFP)
Após a oitava semana de jogos da temporada regular da NBA, o armador do Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander (SGA), se consolidou como o maior pontuador da liga. O canadense acumulou 811 pontos em 26 jogos disputados até o momento.

A lista dos cinco principais cestinhas da temporada surpreende pela ausência de figuras carimbadas, como LeBron James (Los Angeles Lakers), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) e Stephen Curry (Golden State Warriors) não figuram no topo.

O armador do Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell, ocupa a segunda posição, com 767 pontos. Ele é seguido por Tyrese Maxey, do Philadelphia 76ers (724), Nikola Jokic, do Denver Nuggets (707), e Jaylen Brown, do Boston Celtics, que fecha o top 5 com 699 pontos.

Shai Gilgeous-Alexander em ação no jogo entre Oklahoma City Thunder e Washington Wizards na NBA (Foto: Zach Beeker/NBAE via Getty Images/AFP)
Shai Gilgeous-Alexander em ação no jogo entre Oklahoma City Thunder e Washington Wizards na NBA (Foto: Zach Beeker/NBAE via Getty Images/AFP)

Outras estatísticas da NBA

Pontos por jogo

  1. Luka Doncic - 34.7 pontos
  2. Shai Gilgeus-Alexander - 32.4 pontos
  3. Tyrese Maxey - 31.5 pontos
  4. Donovan Mitchell - 30.7 pontos
  5. Nikola Jokic - 29.5 pontos

Assistências

  1. Nikola Jokic - 261
  2. Josh Giddey - 202
  3. Cade Cunningham - 201
  4. James Harden - 197
  5. Jalen Johnson - 197

Rebotes

  1. Nikola Jokic - 294
  2. Ivica Zubac - 266
  3. Karl-Anthony Tows - 285
  4. Rudy Gobert - 268
  5. Kel'el Ware - 253

Tocos

  • Jay Huff - 66
  • Ryan Kalkbrenner - 45
  • Victor Wembanyama - 45
  • Myles Turner - 43
  • Isaias Stewart - 42

Roubos de bola

  1. Cason Wallance - 58
  2. Dyson Daniels - 56
  3. Milkal Bridges - 48
  4. Ryan Rollins - 43
  5. Kris Dunn - 42
  6. Trey Murphy - 42

