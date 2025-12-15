Shai Gilgeous-Alexander lidera mais um ranking da NBA em 2025/26; veja mais estatísticas
O armador é o maior pontuador da liga
Após a oitava semana de jogos da temporada regular da NBA, o armador do Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander (SGA), se consolidou como o maior pontuador da liga. O canadense acumulou 811 pontos em 26 jogos disputados até o momento.
A lista dos cinco principais cestinhas da temporada surpreende pela ausência de figuras carimbadas, como LeBron James (Los Angeles Lakers), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) e Stephen Curry (Golden State Warriors) não figuram no topo.
O armador do Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell, ocupa a segunda posição, com 767 pontos. Ele é seguido por Tyrese Maxey, do Philadelphia 76ers (724), Nikola Jokic, do Denver Nuggets (707), e Jaylen Brown, do Boston Celtics, que fecha o top 5 com 699 pontos.
Outras estatísticas da NBA
Pontos por jogo
- Luka Doncic - 34.7 pontos
- Shai Gilgeus-Alexander - 32.4 pontos
- Tyrese Maxey - 31.5 pontos
- Donovan Mitchell - 30.7 pontos
- Nikola Jokic - 29.5 pontos
Assistências
- Nikola Jokic - 261
- Josh Giddey - 202
- Cade Cunningham - 201
- James Harden - 197
- Jalen Johnson - 197
Rebotes
- Nikola Jokic - 294
- Ivica Zubac - 266
- Karl-Anthony Tows - 285
- Rudy Gobert - 268
- Kel'el Ware - 253
Tocos
- Jay Huff - 66
- Ryan Kalkbrenner - 45
- Victor Wembanyama - 45
- Myles Turner - 43
- Isaias Stewart - 42
Roubos de bola
- Cason Wallance - 58
- Dyson Daniels - 56
- Milkal Bridges - 48
- Ryan Rollins - 43
- Kris Dunn - 42
- Trey Murphy - 42
