João Fonseca pode alcançar feito inédito para o tênis brasileiro no século

João Fonseca pode alcançar mais um feito inédito depois de quebrar recordes e emplacar ótimas atuações desde o último ano. O brasileiro enfrenta o argentino Thiago Tirante na última rodada do qualifying do Australian Open, na madrugada desta quinta-feira (9), em Melbourne.

Caso conquiste a classificação para a chave principal, João Fonseca pode ser o tenista brasileiro mais novo no século XXI a estrear em um Grand Slam.

O último brasileiro a estrear em Grand Slams nesta idade foi Thomaz Koch, com mesma idade de João Fonseca, aos 18 anos. Naquela época, no ano de 1963, o brasileiro era o melhor tenista do mundo em sua idade e chegou às quartas de final no US Open. Ele é considerado um dos dez maiores tenistas brasileiros da Era Aberta.

João Fonseca atinge feito em Grand Slams

A vitória rendeu mais um feito inédito para João Fonseca não só no Australian Open, mas em todos os Grand Slams. Com a vitória nesta quarta, o brasileiro se tornou apenas o quarto jogador desde o início dos anos 2000 a ter vencido mais de um jogo com pneus no quali de um Grand Slam, ou seja, os quatro maiores eventos do mundo (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open).

O último deles foi Jannik Sinner no US Open de 2019. Na ocasião o italiano passou o quali e perdeu para Stan Wawrinka em cinco sets. Outros jogadores foram o americano Frances Tiafoeno Australian Open em 2017 e o argentino Guillermo Coria no Aberto da França de 2000. Coria chegou até o top 3 do mundo e Tiafoe foi top 10 e é presença constante entre os 20 melhores.

O próximo desafio será contra o argentino Thiago Tirante, atual 115 do ranking da ATP, na madrugada desta quinta-feira. Se João Fonseca repetir os feitos das duas rodadas anteriores do quali do Australian Open, ele garantirá vaga no primeiro Grand Slam do ano e se juntará a Thiago Wild e Bia Haddad, já confirmados na chave principal do torneio.