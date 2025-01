Quem é Thiago Tirante, próximo rival de João Fonseca no Australian Open?

João Fonseca está na última etapa para conseguir uma vaga no Australian Open. O brasileiro irá enfrentar o argentino Thiago Augustin Tirante. O adversário do tenista o Brasil tem 23 anos e é o atual 115º do ranking mundial.

Aproveitando o momento, o Lance! te apresenta o rival de João Fonseca na briga do brasileiro para a uma vaga na chave principal do Aberto da Austrália.

Quem é Thiago Agustin Tirante?

Thiago é natural de La Plata, região metropolitana de Buenos Aires. Tirante começou no tênis quando frequentava as quadras com o seu pai, Gonzalo. O tenista foi criado nas quadras do tradicional clube local e sua primeira treinadora, responsável por sua formação, foi a tia, Vanessa.

Tirante, que é torcedor do River Plate, tem o compatriota Juan Martín del Potro como seu principal ídolo no tênis. O argentino tem como golpe favorito o forehand e seu piso favorito de competições o 'rápido'.

O argentino está no profissional desde 2016, quando começou a participar dos primeiros ITFs em paralelo ao final da carreira juvenil. Tirante acumula cinco títulos profissionais, quatro são do nível Challenger, o último deles conquistado no México em abril de 2024. Além disso, ele conquistou Bogotá 2023, Ambato 2021, ITF de Monastir 2020 e Challenger de Morelos 2023.

No ano de 2019, se destacou entre os tenistas sul-americanos, sendo escolhido pela ATP para ser companheiro de treino dos melhores do mundo no ATP Finals daquele ano. Neste ano,Tirante venceu cinco títulos juvenis, incluindo a tradicional Copa Gerdau em Porto Alegre.

O tenista argentino foi o último tenista a derrotar o ex-top 3 Dominic Thiem, no circuito profissional e aposentou o austríaco no último ATP 500 de Viena. Tirante encerrou a temporada de 2024 com o vice-campeonato do Challenger de São Paulo no último mês de novembro e o Australian Open é seu primeiro torneio em 2025.

Tirante x Fonseca

João Fonseca e Thiago Tirante já se enfrentaram duas vezes no circuito profissional. Cada tenista venceu um duelo e esta será a terceira vez que eles se encontram.