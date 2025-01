Bia Haddad vai à semi de duplas, Rafael e Marcelo caem em Adelaide

Bia Haddad foi buscar uma grande virada na chave de duplas do WTA 500 de Adelaide, na Austrália, na madrugada desta quarta-feira (8). Atual campeã do torneio, ao lado da americana Taylor Townsend, a paulistana e a alemã Laura Siegemund derrotaram a dupla da americana Desirae Krawczyk e a mexicana Giuliana Olmos com parciais de 5/7 6/4 13-11.

Haddad e Siegemund encaram a dupla vencedora do encontro entre as americanas Jessica Pegula e Ashlyn Krueger e a dupla da russa Irina Khromacheva com a cazaque Anna Danilina. As tenistas foram finalistas ano passado em Indian Wells e fizeram oitavas no US Open. Elas estão marcadas para jogarem juntas no Australian Open.

Rafael Matos e Marcelo Melo não avançam em Adelaide

Dupla brasileira Rafael Matos e Marcelo Melo (Foto: Chengdu Open)

Principais favoritos ao título do ATP 250 de Adelaide, na Austrália, o salvadorenho Marcelo Arevalo e o croata Mate Pavic superaram a dupla brasileira formada pelo mineiro Marcelo Melo e o gaúcho Rafael Matos, em disputa válida pelas oitavas de final.

Melo e Matos começaram bem a partida, mas após 1h10 acabaram derrotados de virada com placar de 2/6 6/1 10-2 tendo vencido 63% dos pontos jogados com seu primeiro serviço contra 76% de aproveitamento de Arevalo e Pavic, que dispararam os oito aces da partida e cometeram o mesmo número de duplas-faltas da parceria dos brasileiros, três.

A partida começou com total controle dos brasileiros, que abriram com certa tranquilidade 4/0, com quebras nos primeiro e terceiro games e administraram. No set seguinte, foi a vez dos rivais, que formam a melhor dupla da atualidade, devolverem a dominância nos primeiros games e abrir 5/0, com quebras nos 2º e 4º games.

Sem poder de reação na segunda etapa, os brasileiros foram para o decisivo match-tiebeak, onde foram controlados desde o primeiro ponto.

Cabeças de chave 1, Arevalo e Pavic aguardam definição de rival na luta por vaga na semifinal. Seus adversários saem do duelo entre os americanos Nathaniel Lammons e Jack Withrow contra a parceria do francês Edouad Roger Vasselin e o monegasco Hugo Nys.