João Fonseca conquistou a vaga para a última etapa do qualifying do Australian Open. O brasileiro já compete nesta quinta-feira (9), às 0h (Horário de Brasília), para enfrentar o argentino Thiago Agustin Tirante. A transmissão da partida será realizada pela Disney +.

Caso Fonseca vença esta partida, garante classificação para a chave principal para o primeiro Grand Slam da temporada.

Campanha do brasileiro no qualifying do Australian Open

O brasileiro passou das duas primeiras fases das prévias do torneio e está a uma partida de garantir uma vaga na chave principal. Em seu primeiro jogo, João Fonseca venceu o argentino Federico Agustin Gomez por 2 sets a 0, parciais 6/4 e 6/0 e em seguida, levou a melhor em cima do atleta de Hong Kong, Coleman Wong, por 2 sets a 0, parciais 6/0 e 6/3.

João Fonseca em Camberra, na Austrália (Foto: Divulgação)

Como é o qualifying

O qualy é composto por três fases eliminatórias, e os vencedores das três partidas irão entrar diretamente na chave principal. Disputado no Melbourne Park, o Australian Open começa na próxima semana e terá sua grande final no dia 26 de janeiro.

Veja horário e onde assistir à partida do João Fonseca.

João Fonseca no Australian Open

Data: 9 de janeiro de 2025

Horário: partida está marcada para às 0h (horário de Brasília), mas pode sofrer atrasos

Local: Melbourne, Austrália

Onde assistir: Disney +