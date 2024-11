João Fonseca passa Meligeni e atinge o melhor ranking da carreira

O carioca João Fonseca, de apenas 18 anos, atingiu novamente o melhor ranking da carreira na atualização desta segunda-feira (4). Além disso, o cearense Thiago Monteiro se manteve no top 100 por mais uma semana e o paulista Felipe Meligeni caiu 15 posições.

Fonseca permaneceu com 388 pontos, mas subiu uma posição e agora é o 150º colocado do ranking. O jovem caiu na estreia do Challenger de Bratislava, da Eslováquia, e joga nesta semana em Helsinque, na Finlândia. Ele busca somar pontos para confirmar a classificação no NextGen ATP Finals, torneio em Jeddah, na Arábia Saudita, no final de dezembro.

Entre os brasileiros no top 100, o paranaense Thiago Wild, que encerrou a temporada, perdeu uma posição e agora é o 76º colocado. Já Thiago Monteiro, está em 100º lugar no ranking da ATP e joga nesta semana em Metz, na França, para não sair do top 100.

João Fonseca tem 18 anos e alcançou uma grande marca na carreira (Foto: Green Filmes/CBT)

Felipe Meligeni, que na semana retrasada foi vice-campeão em Curitiba, perdeu 30 pontos e caiu para o 165º lugar, com 363 pontos. Ele está somente três posições à frente do também paulista Gustavo Heide, que manteve os 358 pontos, mas perdeu dois lugares e agora é o 168º.

Mateus Alves atingiu o melhor ranking e é o 279º. Já Matheus Pucinelli perdeu cinco lugares no ranking e é o 323º, mas somará na próxima semana os pontos do título do M25 de Lajeado (RS).