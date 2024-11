Zverev atropela Humbert, frustra torcida francesa e é campeão em Paris

O alemão Alexander Zverev frustrou a torcida francesa que esperava por um título de tenista local e conquistou o título do Masters 1000 de Paris, o último da temporada.

Na decisão, Zverev, atual número 3 do mundo, atropelou o francês Ugo Humbert, 18º, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/2. O alemão jogou em alto nível desde o início e ainda aproveitou o nervosismo do adversário. Desta forma, ele precisou de somente 1h15min para ser campeão em Paris.

Com a conquista em Paris, Zverev ganhou a 66ª partida na temporada e se isolou como maior vencedor no circuito em 2024. Ele ainda ganhou o sétimo título de Masters 1000 na carreira, segundo o segundo no ano - campeão também em Roma.

Além disso, Zverev sobe para 7715 pontos com o título do Masters 1000, ultrapassa o espanhol Carlos Alcaraz no ranking e será o número 2 do mundo a partir desta segunda-feira (04). O alemão ainda escapa da possibilidade de enfrentar o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, logo na fase de grupos do ATP Finals, que começa a partir do dia 10 em Turim, na Itália.

(Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

Já Humbert, que disputou a primeira final de Masters 1000 da carreira, sobe quatro posições no ranking e vai terminar a temporada em 14º lugar, com 2990 pontos.