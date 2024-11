Swiatek sai do buraco e estreia com vitória no WTA Finals

A polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo, teve bastante trabalho, mas estreou com vitória no WTA Finals, torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada em Riad, na Arábia Saudita. A competição distribui premiação de 15,5 milhões de dólares.

Swiatek venceu a tcheca Barbora Krejcikova, 13ª do mundo e atual campeã de Wimbledon, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/2.

Na estreia no WTA Finals, a polonesa, que jogou pela primeira vez desde a eliminação no US Open em 04 de setembro, perdeu o primeiro set e ainda teve duas quebras atrás no início da segunda parcial. No entanto, a ex-número 1 do mundo aproveitou a brecha da adversária e empatou a partida com uma quebra no 12º game.

Já no terceiro set, Swiatek abriu vantagem desde o início, chegou a ter o saque quebrado quando sacava para fechar pela primeira vez, mas confirmou a vitória logo na sequência.

(Foto: Fayez NURELDINE / AFP)

Com a vitória, Swiatek larga na frente no Grupo Laranja do WTA Finals e pode adiantar a classificação para as semifinais na próxima rodada. A adversária na terça-feira (5) será a norte-americana Coco Gauff, 3ª do ranking.

Swiatek ainda sonha em terminar a temporada como número 1 do mundo, mas não depende apenas de si. Se for campeã sem perder nenhuma partida, a polonesa precisa que a bielorrussa Aryna Sabalenka ganhe, no máximo, duas partidas na fase de grupos. E a atual líder do ranking da WTA já estreou com vitória contra a chinesa Qinwen Zheng.