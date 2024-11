Alonso admite que só concluiu GP de São Paulo por ‘mecânicos e pessoas em Valência’

Fernando Alonso precisou ser amparado pelos mecânicos da Aston Martin ao final do GP de São Paulo, realizado na tarde deste domingo (3), e admitiu aos microfones da imprensa que só terminou a corrida por eles. A equipe correu contra o tempo para aprontar o AMR24 do espanhol depois da batida na classificação, que aconteceu pela manhã depois do adiamento por conta do temporal que desabou sobre Interlagos no sábado.

Além do contratempo com o acidente, a prova em si foi fisicamente muito dura para Alonso. Em coletiva acompanhada pelo GRANDE PRÊMIO, explicou que a pista estava muito ondulada e o carro saltava demais.

- Muitas ondulações, muito porpoising na segunda metade da corrida, não sei por quê - começou Fernando.

- Foi uma corrida difícil, ficamos fora dos pontos, e acho que em quaisquer outras circunstâncias, provavelmente pararia - admitiu.

- Mas os mecânicos fizeram um trabalho incrível antes da corrida para deixar o carro preparado no grid, então precisei terminá-la por eles - continuou Alonso, que terminou a corrida apenas na 14ª colocação e não escondeu a decepção com o resultado, porém disse que ficava em segundo plano diante da recente tragédia que a cidade de Valência, na Espanha, vive com as enchentes.

Piloto Fernando Alonso durante os treino livres do Grande Prêmio de São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

- Foi doloroso, com certeza. Uma grande preparação da minha parte, muitos exames, fisioterapia para chegar aqui ao Brasil, então foi um grande esforço de todos, o mesmo que os mecânicos fizeram hoje - seguiu.

- Não estava confortável no carro, mas há pessoas em situação pior que eu em Valência. São imagens terríveis, as pessoas lutando, sabe, então lutei em algumas voltas por todos - encerrou Alonso.

A Fórmula 1 agora tem duas semanas de descanso e volta apenas no fim de semana dos dias 22 a 24 de novembro, na segunda edição do GP de Las Vegas.