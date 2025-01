João Fonseca fica mais perto do top 100 com derrota de rivais

Cresceram as chances de João Fonseca aparecer pela primeira vez no top 100 da ATP, na próxima segunda-feira (27), após derrota de uma série de adversários em challenger nesta terça e quarta-feira.

continua após a publicidade

Se no começo eram nove tenistas brigando para tirarem o brasileiro do virtual top 100 onde ocupa o 99º lugar, agora são apenas quatro na disputa e com a possibilidade do brasileiro perder apenas duas colocações, ou seja, terminar como o 101º na lista a ser divulgada pela Associação dos Tenistas Profissionais no dia 27.

➡️ João Fonseca enfrenta quem? Confira os tenistas que estarão no Rio Open

Foram derrotados no challenger 100 de Oeiras o português Jaime Faria, o americano Christopher Eubanks e o suíço Alexander Ritschard. Em Quimper, na França, caíram o principal favorito, o francês Adrian Mannarino e o croata Borna Coric.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No challenger francês restam quatro brigando para desbancar o brasileiro. São eles Alexander Iobásseis (EUA), Mikhail Kukushkin (CAZ), Mackenzie McDonald (EUA) e Laslo Djere (SRB), mas o carioca só poderia perder duas posições na pior das hipóteses caso Kovacevic alcance a semifinal e Djere, McDonald ou Kukushkin faturem o título.

Djere e McDonald estão no mesmo lado da chave e podem se enfrentar nas quartas de final e podem cruzar com Kovacevic na semi. Kukushkin está do outro lado da chave e sem essa concorrência pelo caminho. Kovacevic enfrenta nesta quinta o francês Matteo Martineau, 215º colocado, pelas oitavas de final e nas quartas pode pegar o polêmico Benoit Paire, que enfrenta o ucraniano Vitaliy Sachko nas oitavas.

continua após a publicidade

João Fonseca no NextGen Finals (Foto: Peter Staples/ATP Tour)

É bom lembrar que Thiago Monteiro é o virtual 100º no momento e caso estes mencionados acima caíam mais cedo, voltará ao top 100 e colocará três brasileiros no grupo já que Thiago Wild está garantido como top 80 na semana (no momento é o 76º). O país não tem três top 100 desde 10 de julho de 2017, quando figuraram Thomaz Bellucci como o 55º, Rogério Dutra Silva como o 69ª posição e Monteiro exatamente como o 100º.