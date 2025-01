Jannik Sinner atropela De Minaur e vai à semi do Australian Open

Após muito sofrimento físico nas oitavas de final contra Holger Rune, o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, passou por cima de Alex De Minaur, oitavo colocado, no Australian Open. Atual campeão do torneio, o italiano garantiu a vaga na semifinal, nesta quarta-feira (22).

Jogando em casa, Alex foi atropelado pelo líder do ranking mundial. Sinner venceu por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/1, em partida que durou 1h48min na quadra central Rod Laver Arena. Este foi o décimo jogo entre os dois e a freguesia só cresce — Jannik tem 10 vitórias e só perdeu um set até agora.

Como foi o jogo?

De Minaur só teve uma chance de quebra no jogo, enquanto o italiano quebrou seis vezes nas dez chances que teve. Ao longo da partida, Sinner aplicou 27 bolas vencedoras contra apenas dez do australiano e errou 19 contra 26 do jogador da casa.

De Minaur jogou sua primeira quartas de final na Austrália. O atleta vinha com alta expectativa por jogar em casa e tentava mudar o histórico de má forma contra o rival, mas Sinner não tomou conhecimento.

Jannik Sinner e Alex De Minaur se cumprimentam após jogo pelas quartas de final do Australian Open 2025 (Foto: Yuichi Yamazki/AFP)

Sinner mantém escrita no Australian Open

Jannik Sinner venceu a 12ª partida seguida em Grand Slams e a 19ª em Majors sobre o piso duro. O tenista é o atual campeão do Australian Open e do US Open, e vai buscar uma vaga na final na sexta-feira (24), contra o americano Ben Shelton, 20º colocado, que passou pelo italiano Lorenzo Sonego, 55º e algoz de João Fonseca, em quatro sets.

A outra semifinal da competição colocará dois top-10 frente a frente. O sérvio Novak Djokovic, sétimo colocado do ranking, irá encarar o alemão Alexander Zverev número dois do mundo. O vencedor enfrentará quem avançar do confronto entre Sinner e Shelton.