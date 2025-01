Algoz de João Fonseca é eliminado no Australian Open

Lorenzo Sonego foi eliminado do Australian Open nesta quarta-feira (22), por 3 sets a 1 (parciais: 6/4, 7/5, 4/6 e 7/6 (7/4), por Ben Shelton nas quartas de final. A partida foi bastante equilibrada e definida em poucos pontos, nos quais o estadunidense acabou crescendo e ficando com a vitória.

Ao longo do jogo, os tenistas sacaram bem, mas o Shelton se desempenhou melhor. Assim como nas partidas anteriores,Sonego foi agressivo e anotou nove winners a mais (63 a 54), no entanto, cometeu 22 erros não forçados (55 a 33).

Apesar da derrota, o italiano se despediu com um pontaço, considerado o mais belo do dia no Grand Slam. Sonego se jogou perto da rede para um voleio com um bom efeito, a bola quicou na quadra de Shelton e trocou a direção, voltando para a área de Lorenzo. O lance não deu chances ao tenista norte-americano.

Lorenzo Sonego fez a sua melhor campanha no Australian Open ao alcançar às quartas de final. Antes, o italiano havia chegado às oitavas em Roland Garros e Wimbledon.

Partida contra o João Fonseca

Lorenzo Sonego eliminou o brasileiro João Fonseca na segunda rodada do Australian Open, por 3 sets a 2, em Melbourne, na última quinta-feira (16). O italiano soube controlar o jogo nos pontos decisivos e conquistou a vitória em cima do brasileiro.