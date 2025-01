João Fonseca enfrenta quem? Confira os tenistas que estarão no Rio Open

Os craques do tênis na Cidade Maravilhosa. A lista oficial de tenistas que disputarão o Rio Open 2025 foi divulgada, nesta terça-feira (21), e terá a presença de João Fonseca — grande promessa brasileira da modalidade. O evento, previsto para começar no dia 17 de fevereiro, ainda terá Thiago Wild como representante do Brasil.

continua após a publicidade

➡️Andy Murray é o primeiro a derrotar Alcaraz como jogador e treinador

Thiago Wild, 79º do mundo, entrou direto na chave e terá a companhia da jovem estrela João Fonseca, 113º no ranking mundial, e que ganhou um convite da organização. Os brasileiros brilharam na edição do ano passado e ambos tentarão defender as quartas de final.

Semifinalista do Australian Open e finalista de Roland Garros, o alemão Alexander Zverev participará pela primeira vez do torneio e será o principal favorito a conquistar o troféu. O tenista é o único top 10 e terá o dinamarquês Holger Rune, 13º, e o italiano Lorenzo Musetti, 15º, como demais top 20 na disputa.

continua após a publicidade

Sebastian Baez, atual campeão, Alejandro Tabilo, Francisco Cerundolo, Nicolas Jarry e Tomas Etcheverry completam a lista dos oito cabeças de chave. Outro brasileiro, Thiago Monteiro, 106º, terá que jogar o quali ou esperar por um "wild-card".

Alexander Zverev é um dos tenistas confirmados no Rio Open 2025 (Foto: AFP)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com João Fonseca, veja lista de tenistas no Rio Open