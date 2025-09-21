João Fonseca fica de fora no último dia de Laver Cup e Agassi é criticado

Após vitória incrível no primeiro dia de Laver Cup, João Fonseca ficou de fora no momento decisivo da competição. Neste domingo (21/09), o Time Mundo e o Time Europa vão se enfrentar, em até quatro partidas, para decidir quem será o grande vencedor da sétima edição do torneio. Na web, porém, os brasileiros não ficaram tão animados com último dia de confrontos. O motivo? A ausência de João Fonseca.

Neste domingo, em Chase Center, São Francisco, a Laver Cup chegará ao fim. O Time Mundo está liderando a competição por 9 pontos a 3, mas o Time Europa ainda tem esperança de reverter o cenário. Em até quatro partidas, nomes como Alcaraz, De Minaur, Fritz e Zverev vão se enfrentar para levantar a taça no fim do dia.

Quem ficou de fora dos duelos foi João Fonseca, que não disputará pelo Time Mundo no último dia de competição. Agassi, o capitão da equipe, foi criticado na web por não escalar o brasileiro para nenhum confronto.

Partida 9: Dupla - Alcaraz e Ruud X Michelsen e Opelka Partida 10: Simples - Mensik X De Minaur Partida 11: Simples - Alcaraz X Cerundolo Partida 12: Zverev X Fritz

Como foi a estreia de João Fonseca na Laver Cup?

Número 1 do Brasil e 42 do mundo (seu melhor ranking), o carioca iniciou o jogo confirmando o saque. O rival fez o mesmo em seguida. João Fonseca desperdiçou os três primeiros breaks no quarto game. Em seguida, sacando em 2/2, o brasileiro sofreu a quebra. Cobolli, na sequência, sacou e abriu 4/2. O italiano sacou em 4/3, salvou um break, mas o brasileiro devolveu a quebra. Embalado, o caçula da Laver Cupa sacou e virou para 5/4. E, com outra quebra no game seguinte, fechou a parcial.

O brasileiro iniciou o segundo set confirmando o serviço. Dois games depois, fez 2/1. Em seguida, o número 1 do Brasil quebrou o saque do italiano. Mas, quando João Fonseca sacou em 3/1, o rival devolveu a quebra. O carioca, no entanto, não se abateu e voltou a se impor no serviço do adversário para abrir 4/2. Sacando em 2/5, Cobolli confirmou o serviço. João Fonseca, em seguida, sem ser ameaçado, foi pra cima e fechou a partida.

Antes da estreia de João Fonseca, o Time Europa venceu os dois primeiros jogos: o norueguês Casper Ruud superou o anfitrião Reilly Opelka, por 6/4 e 7/6, enquanto o tcheco Jakub Mensik (campeão do Masters 1000 de Miami) levou a melhor sobre o americano Alex Michelsen, por 6/1, 6/7 e 10/8.

Laver Cup: formato de disputa

A Laver Cup é uma competição curta, com apenas 12 partidas: nove de simples e três de duplas. A cada dia, quatro confrontos acontecem, sendo três de simples e um de duplas. Os duelos são baseados em melhor de três sets.

Os jogos da sexta-feira garantem um ponto ao vencedor. Já no sábado, cada vitória significa dois pontos e, no domingo, três. Ao fim das disputas, o time - Europa ou Mundo - que somar maior pontuação, é campeão.

Para ficar com o título, a equipe deve acumular no mínimo 13 pontos. Em caso de empate após todos os 12 jogos, a Laver Cup é decidida em uma partida de duplas.