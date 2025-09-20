menu hamburguer
Imprensa internacional opina sobre performance de João Fonseca na Laver Cup

João Fonseca vibra na vitória na estreia da Laver Cup (Divulgação)
imagem cameraJoão Fonseca vibra na vitória na estreia da Laver Cup (Divulgação)
Fernanda Vicente Franklin
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/09/2025
11:35
João Fonseca derrotou o italiano Flavio Cobolli, na noite desta sexta-feira (19), em São Francisco, na Califórnia. Em uma partida intensa, o brasileiro garantiu o primeiro ponto do Time Mundo, na Laver Cup, com a pacial de 6/4 e 6/3. Na imprensa internacional, uma revista de tênis dos Estados Unidos falou que o êxito do brasileiro foi "histórico".

Com cada vez mais destaque no cenário do tênis mundial, o jogador tem se tornado frequente pauta na imprensa internacional. Com a vitória na Laver Cup, João Fonseca voltou a estar nas manchetes e ser elogiado pelo trabalho feito em quadra.

Em uma das grandes revistas de tênis do mundo, a World Tennis Magazine dos EUA, o brasileiro foi tratado como a esperança do Time Mundo na competição. A performance de Fonseca, segundo o jornal, foi histórica

—Vitória história de João Fonseca. O sangue jovem está fazendo a diferença. Mensik e Fonseca, ambos se destacando sob pressão, dão um toque de frescor ao torneio. Ele se torna o jogador mais jovem a vencer uma partida na Laver Cup aos 19 anos, o que é um marco. O Team World precisará de mais atuações de destaque, como a de Fonseca, para mudar o ritmo. Publicou o jornal americano.

Como foi a estreia de João Fonseca na Laver Cup?

Número 1 do Brasil e 42 do mundo (seu melhor ranking), o carioca iniciou o jogo confirmando o saque. O rival fez o mesmo em seguida. João Fonseca desperdiçou os três primeiros breaks no quarto game. Em seguida, sacando em 2/2, o brasileiro sofreu a quebra. Cobolli, na sequência, sacou e abriu 4/2. O italiano sacou em 4/3, salvou um break, mas o brasileiro devolveu a quebra. Embalado, o caçula da Laver Cupa sacou e virou para 5/4. E, com outra quebra no game seguinte, fechou a parcial.

O brasileiro iniciou o segundo set confirmando o serviço. Dois games depois, fez 2/1. Em seguida, o número 1 do Brasil quebrou o saque do italiano. Mas, quando João Fonseca sacou em 3/1, o rival devolveu a quebra. O carioca, no entanto, não se abateu e voltou a se impor no serviço do adversário para abrir 4/2. Sacando em 2/5, Cobolli confirmou o serviço. João Fonseca, em seguida, sem ser ameaçado, foi pra cima e fechou a partida.

Antes da estreia de João Fonseca, o Time Europa venceu os dois primeiros jogos: o norueguês Casper Ruud superou o anfitrião Reilly Opelka, por 6/4 e 7/6, enquanto o tcheco Jakub Mensik (campeão do Masters 1000 de Miami) levou a melhor sobre o americano Alex Michelsen, por 6/1, 6/7 e 10/8.

Laver Cup: formato de disputa

A Laver Cup é uma competição curta, com apenas 12 partidas: nove de simples e três de duplas. A cada dia, quatro confrontos acontecem, sendo três de simples e um de duplas. Os duelos são baseados em melhor de três sets.

Os jogos da sexta-feira garantem um ponto ao vencedor. Já no sábado, cada vitória significa dois pontos e, no domingo, três. Ao fim das disputas, o time - Europa ou Mundo - que somar maior pontuação, é campeão.

Para ficar com o título, a equipe deve acumular no mínimo 13 pontos. Em caso de empate após todos os 12 jogos, a Laver Cup é decidida em uma partida de duplas.

Joao Fonseca conversa com Andre Agassi (Foto: : Ben Solomon/Laver Cup)
Joao Fonseca conversa com Andre Agassi (Foto: : Ben Solomon/Laver Cup)

