Imprensa internacional opina sobre performance de João Fonseca na Laver Cup

João Fonseca derrotou o italiano Flavio Cobolli, na noite desta sexta-feira (19), em São Francisco, na Califórnia. Em uma partida intensa, o brasileiro garantiu o primeiro ponto do Time Mundo, na Laver Cup, com a pacial de 6/4 e 6/3. Na imprensa internacional, uma revista de tênis dos Estados Unidos falou que o êxito do brasileiro foi "histórico".

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com cada vez mais destaque no cenário do tênis mundial, o jogador tem se tornado frequente pauta na imprensa internacional. Com a vitória na Laver Cup, João Fonseca voltou a estar nas manchetes e ser elogiado pelo trabalho feito em quadra.

Em uma das grandes revistas de tênis do mundo, a World Tennis Magazine dos EUA, o brasileiro foi tratado como a esperança do Time Mundo na competição. A performance de Fonseca, segundo o jornal, foi histórica

continua após a publicidade

—Vitória história de João Fonseca. O sangue jovem está fazendo a diferença. Mensik e Fonseca, ambos se destacando sob pressão, dão um toque de frescor ao torneio. Ele se torna o jogador mais jovem a vencer uma partida na Laver Cup aos 19 anos, o que é um marco. O Team World precisará de mais atuações de destaque, como a de Fonseca, para mudar o ritmo.— Publicou o jornal americano.

➡️João Fonseca entra pra história após vitória na Laver Cup; saiba mais

Como foi a estreia de João Fonseca na Laver Cup?

Número 1 do Brasil e 42 do mundo (seu melhor ranking), o carioca iniciou o jogo confirmando o saque. O rival fez o mesmo em seguida. João Fonseca desperdiçou os três primeiros breaks no quarto game. Em seguida, sacando em 2/2, o brasileiro sofreu a quebra. Cobolli, na sequência, sacou e abriu 4/2. O italiano sacou em 4/3, salvou um break, mas o brasileiro devolveu a quebra. Embalado, o caçula da Laver Cupa sacou e virou para 5/4. E, com outra quebra no game seguinte, fechou a parcial.

continua após a publicidade

O brasileiro iniciou o segundo set confirmando o serviço. Dois games depois, fez 2/1. Em seguida, o número 1 do Brasil quebrou o saque do italiano. Mas, quando João Fonseca sacou em 3/1, o rival devolveu a quebra. O carioca, no entanto, não se abateu e voltou a se impor no serviço do adversário para abrir 4/2. Sacando em 2/5, Cobolli confirmou o serviço. João Fonseca, em seguida, sem ser ameaçado, foi pra cima e fechou a partida.

Antes da estreia de João Fonseca, o Time Europa venceu os dois primeiros jogos: o norueguês Casper Ruud superou o anfitrião Reilly Opelka, por 6/4 e 7/6, enquanto o tcheco Jakub Mensik (campeão do Masters 1000 de Miami) levou a melhor sobre o americano Alex Michelsen, por 6/1, 6/7 e 10/8.

Laver Cup: formato de disputa

A Laver Cup é uma competição curta, com apenas 12 partidas: nove de simples e três de duplas. A cada dia, quatro confrontos acontecem, sendo três de simples e um de duplas. Os duelos são baseados em melhor de três sets.

Os jogos da sexta-feira garantem um ponto ao vencedor. Já no sábado, cada vitória significa dois pontos e, no domingo, três. Ao fim das disputas, o time - Europa ou Mundo - que somar maior pontuação, é campeão.

Para ficar com o título, a equipe deve acumular no mínimo 13 pontos. Em caso de empate após todos os 12 jogos, a Laver Cup é decidida em uma partida de duplas.