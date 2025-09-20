Sem João Fonseca, Time Mundo busca virada na Laver Cup
De Minaur e Cerundolo venceram confrontos da sessão diurna
Depois da estreia impactante com vitória sobre o italiano Flavio Cobolli na Laver Cup, o brasileiro João Fonseca teve um descanso. Neste sábado (20), durante a sessão diurna, ele acompanhou do banco as vitórias do Time Mundo, comandado pela lenda Andre Agassi. Coube ao australiano Alex De Minaur e ao argentino Francisco Cerundolo vencerem seus jogos para colocar a equipe na frente do Time Europa, com 5 a 3 no placar geral.
O dia começou com o triunfo avassalador de De Minaur, oitavo do mundo, sobre Alexander Zverev, número 3 do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4 em 1h20min de jogo. Na sequência, Cerundolo (21º) entrou em quadra diante do dinamarquês Holger Rune (11º) e buscou uma vitória no tie-break, por 6/3 e 7/6 (7/5), em duas horas.
Com os resultados, o Time Mundo, que iniciou o dia atrás no placar geral por 3 a 1, conseguiu a virada. Ainda neste sábado (20), em São Francisco, nos Estados Unidos, acontece a sessão noturna da rodada, com o duelo Taylor Fritz e Carlos Alcaraz e, na sequência, o confronto entre as duplas Alex de Minaur/Alex Michelsen e Holger Rune/Casper Ruud.
Como foi a estreia de João Fonseca na Laver Cup?
Número 1 do Brasil e 42 do mundo (seu melhor ranking), o carioca iniciou o jogo confirmando o saque. O rival fez o mesmo em seguida. João Fonseca desperdiçou os três primeiros breaks no quarto game. Em seguida, sacando em 2/2, o brasileiro sofreu a quebra. Cobolli, na sequência, sacou e abriu 4/2. O italiano sacou em 4/3, salvou um break, mas o brasileiro devolveu a quebra. Embalado, o caçula da Laver Cupa sacou e virou para 5/4. E, com outra quebra no game seguinte, fechou a parcial.
O brasileiro iniciou o segundo set confirmando o serviço. Dois games depois, fez 2/1. Em seguida, o número 1 do Brasil quebrou o saque do italiano. Mas, quando João Fonseca sacou em 3/1, o rival devolveu a quebra. O carioca, no entanto, não se abateu e voltou a se impor no serviço do adversário para abrir 4/2. Sacando em 2/5, Cobolli confirmou o serviço. João Fonseca, em seguida, sem ser ameaçado, foi pra cima e fechou a partida.
Antes da estreia de João Fonseca, o Time Europa venceu os dois primeiros jogos: o norueguês Casper Ruud superou o anfitrião Reilly Opelka, por 6/4 e 7/6, enquanto o tcheco Jakub Mensik (campeão do Masters 1000 de Miami) levou a melhor sobre o americano Alex Michelsen, por 6/1, 6/7 e 10/8.
Laver Cup: formato de disputa
A Laver Cup é uma competição curta, com apenas 12 partidas: nove de simples e três de duplas. A cada dia, quatro confrontos acontecem, sendo três de simples e um de duplas. Os duelos são baseados em melhor de três sets.
Os jogos da sexta-feira garantem um ponto ao vencedor. Já no sábado, cada vitória significa dois pontos e, no domingo, três. Ao fim das disputas, o time - Europa ou Mundo - que somar maior pontuação, é campeão.
Para ficar com o título, a equipe deve acumular no mínimo 13 pontos. Em caso de empate após todos os 12 jogos, a Laver Cup é decidida em uma partida de duplas.
