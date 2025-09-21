Federer leva Stephen Curry para jogo de Alcaraz na Laver Cup; veja vídeo

A edição de 2025 da Laver Cup, em São Francisco, proporcionou um encontro de gigantes do esporte no último sábado (20). Roger Federer, um dos idealizadores do torneio e lenda do tênis, teve um convidado mais do que especial para acompanhar e jogar a moeda na partida de Carlos Alcaraz: Stephen Curry, astro da NBA e armador do time da casa, o Golden State Warriors.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Federer leva Stephen Curry para jogar a moeda no jogo de Alcaraz

Roger Federer, um dos idealizadores do torneio, convidou a lenda da NBA e astro do time da casa, Stephen Curry, para entrar em quadra com ele e participar do sorteio (o cara ou coroa) que define o sacador inicial da partida entre Carlos Alcaraz e o americano Taylor Fritz.

A interação entre Federer, Curry e Alcaraz simboliza um encontro de diferentes gerações e modalidades. De um lado, Federer, com seus 20 títulos de Grand Slam, atuando como um embaixador de luxo para o esporte que dominou por duas décadas. Do outro, Stephen Curry, quatro vezes campeão da NBA e considerado um dos maiores arremessadores da história do basquete, mostrando seu apreço por outra modalidade.

continua após a publicidade

O ex-tenista Roger Federer e o jogador da NBA Steph Curry, do Golden State Warriors (Foto: Reprodução / Instagram)

No centro, Carlos Alcaraz, o jovem espanhol que ascendeu ao topo do ranking mundial de forma meteórica e é apontado por muitos como o sucessor natural de Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic.

Laver Cup: formato de disputa

A Laver Cup é uma competição curta, com apenas 12 partidas: nove de simples e três de duplas. A cada dia, quatro confrontos acontecem, sendo três de simples e um de duplas. Os duelos são baseados em melhor de três sets.

continua após a publicidade

Os jogos da sexta-feira garantem um ponto ao vencedor. Já no sábado, cada vitória significa dois pontos e, no domingo, três. Ao fim das disputas, o time - Europa ou Mundo - que somar maior pontuação, é campeão.

Para ficar com o título, a equipe deve acumular no mínimo 13 pontos. Em caso de empate após todos os 12 jogos, a Laver Cup é decidida em uma partida de duplas.