João Fonseca entra pra história após vitória na Laver Cup; saiba mais

João Fonseca gravou seu nome na história da Laver Cup ao vencer o italiano Flavio Cobolli por 2 sets a 0, em sua partida de estreia na competição, na última sexta-feira (19), em São Francisco, nos Estados Unidos. A vitória não apenas marcou o a estreia do jovem talento brasileiro no prestigiado torneio, mas também o consagrou como o jogador mais jovem a vencer uma partida na história do evento.

João Fonseca na vitória na estreia da Laver Cup (Foto: Ezra Shaw/Getty Images)

João Fonseca garantiu o primeiro ponto para o Time Mundo na Laver Cup

Com uma atuação de gala, João Fonseca demonstrou maturidade e agressividade para superar Cobolli, atual número 25 do mundo, garantindo o primeiro e único ponto para o Time Mundo no primeiro dia de disputas contra o Time Europa. O brasileiro fechou a partida com parciais de 6/4 e 6/3.

— Meu time me ajudou muito a controlar meus nervos e ganhar o jogo, estou muito feliz. Agradeço demais por aprender com essas lendas — disse o brasileiro, de 19 anos, numa referência ao capitão da equipe, o americano Andre Agassi, que se aposentou, justamente, no ano que o brasileiro nasceu: 2006.

Como funciona a Laver Cup

A Laver Cup é uma competição curta, com apenas 12 partidas: nove de simples e três de duplas. A cada dia, quatro confrontos acontecem, sendo três de simples e um de duplas. Os duelos são baseados em melhor de três sets.

Os jogos da sexta-feira garantem um ponto ao vencedor. Já no sábado, cada vitória significa dois pontos e, no domingo, três. Ao fim das disputas, o time - Europa ou Mundo - que somar maior pontuação, é campeão.

Para ficar com o título, a equipe deve acumular no mínimo 13 pontos. Em caso de empate após todos os 12 jogos, a Laver Cup é decidida em uma partida de duplas.