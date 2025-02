Maior torneio de tênis da América do Sul, o Rio Open anunciou sua premiação total na temporada de 2025, que sofreu um aumento total perto dos 13%. Seguindo as diretrizes para os torneios ATP 500 este ano, a organização do torneio ainda divulgou o quanto cada rodada irá render para os tenistas. A competição está agendada, na capital do Rio de Janeiro, para os dias 15 a 23 de fevereiro.

Em 2025, o torneio tem um comprometimento total de US$ 2.574.145. Para os tenistas, o valor que será distribuído pela competição é de US$ 2.396.115, quase R$ 14 milhões na cotação atual. Em comparação ao ano passado, houve um aumento considerado, já que o comprometimento total do torneio era de US$ 2,271 milhões.

O campeão ficará com US$ 448.090, passando pela primeira vez da casa dos US$ 400 mil, cerca de R$ 2,3 milhões. O aumento é de quase 15% uma vez que o vencedor do ano passado, o argentino Sebastian Baez, embolsou pouco mais de US$ 392 mil (R$ 2,2 milhões).

A primeira rodada, que já tem João Fonseca, Thiago Wild e Thiago Monteiro, garantidos, sofreu uma ampliação de pouco mais de 14%. Na atual edição, o Rio Open vai entregar como premiação US$ 18.690 (R$ 107 mil), contra US$ 16.380 (R$ 94 mil, na cotação atual) da temporada anterior.

Sebastian Baez foi o vencedor do Rio Open de 2024 (Foto: Fotojump)

Premiação do Rio Open 2025 na disputa simples

Campeão - US$ 448.090

Finalista - US$ 241.100

Semifinal - US$ 128.490

Quartas de final - US$ 65.645

Oitavas de final - US$ 35.040

1ª Rodada - US$ 18.690

Final do Quali - US$ 9.580

1ª Rodada do Quali - US$ 5.375

Ainda não foi divulgada a premiação da chave de duplas. O Rio Open começa com o Quali no próximo sábado (15), e a chave principal vai de segunda (17) até o domingo (23). Vale destacar também que a premiação é bruta, sem os descontos dos impostos.