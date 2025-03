João Fonseca fará a estreia nos Masters 1000 de Indian Wells nesta quarta-feira (5) contra o britânico Jacob Fearnley, número 81 no ranking da ATP, uma posição atrás do carioca. É o primeiro torneio do brasileiro após a eliminação precoce do Rio Open, em fevereiro. O jogo será às 7h de Brasília, com transmissão do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O carioca de 18 anos e número 80 do mundo perdeu posições após a derrota no Rio Open, mas agora busca vitórias na jornada dos Estados Unidos. Em março, João Fonseca disputa os Masters 1000 de Indian Wells e de Miami, além do Challenger 175 de Phoenix, todos os torneios são em piso duro.

João Fonseca já treinou na quadra de Indian Wells na última segunda-feira (3) com Grigor Dimitrov e tem outro treino agendo para esta terça-feira (4), por volta das 21h (de Brasília) dessa vez com o canadense Denis Shapovalov, número 28 do mundo.

continua após a publicidade

João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aires (Foto: @argentinaopentennis / Ieb+ Argentina Open)

Se João Fonseca vencer Fearnley, ele irá enfrentar o britânico Jack Draper, que ocupa a posição 14 no ranking mundial da ATP.

FICHA TÉCNICA

João Fonseca x Jacob Fearnley

Masters 1000 de Indian Wells - Fase de 128

📆 Data: 4 de março de 2025

🕐 Horário: 7h (de Brasília)

🌎 Local: Indian Wells Tennis Garden, em Indian Wells, na Califórnia, nos EUA

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

Thiago Wild enfrenta Alexandre Muller

No mesmo horário que João Fonseca, o brasileiro Thiago Wild vai encarar o francês Alexandre Muller, que derrotou João Fonseca na partida de estreia do carioca no Rio Open. Wild vem de duas derrotas precoces em torneio, sendo eliminado na fase de 32 do Rio Open e do ATP de Santiago, no Chile.

continua após a publicidade

Thiago Wild em partida contra Jaume Munar. (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)

Alexandre Muller, número 44 no ranking, chegou à final do Rio Open, mas foi derrotado pelo argentino Sebastián Báez por 2 a 0. Após o Rio Open, o francês foi derrotado no Aberto do México ainda na fase de 32 do evento.

➡️ Quem inventou o tênis? Veja a origem do esporte

FICHA TÉCNICA

Thiago Wild x Alexandre Muller

Masters 1000 de Indian Wells - Fase de 128

📆 Data: 4 de março de 2025

🕐 Horário: 7h (de Brasília)

🌎 Local: Indian Wells Tennis Garden, em Indian Wells, na Califórnia, nos EUA

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)