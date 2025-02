A polêmica sobre o caso de doping ainda está afetando a carreira de Jannik Sinner. Número 1 do mundo, o italiano foi suspenso por três meses e perderá cerca de 2 mil pontos no ranking da ATP. Além disso, o tenista foi excluído de qualquer tipo de indicação para o prêmio Laureus, o Oscar do Esporte, que irá acontecer no dia 3 de março.

A organização da premiação divulgou, nesta quinta-feira (27), um comunicado em que informa a retirada do atleta da indicação para Atleta do Ano. Em 2024, ele venceu o Australian Open, o US Open e oito títulos, além de perder apenas seis das 79 partidas disputadas. Porém, o tenista acabou sendo pego no doping duas vezes com Clostebol, durante Indian Wells, em caso que só veio à tona em agosto.

- Após discussões da Laureus Academy, foi decidido que a nomeação de Jannik Sinner para o prêmio de Melhor Atleta do Ano deste ano será retirada. Acompanhamos este caso, as decisões dos órgãos globais relevantes e - embora registemos as circunstâncias atenuantes envolvidas - sentimos que a proibição de três meses torna a nomeação inelegível. Jannik e sua equipe foram informados - disse o comunicado.

A votação do "Oscar do Esporte" começa a partir do dia 3 e os premiados serão anunciados no dia 21 de abril.

Entenda o caso de doping de Jannik Sinner

Sinner foi suspenso por três meses por doping em um acordo com a WADA após a agência mundial anti-doping entrar com apelação junto ao CAS. O caso seria julgado em abril, em Lausanne.

Em agosto de 2024, a explicação de Sinner para a contaminação centrou-se em um spray curativo que tinha sido usado para tratar um corte sofrido por seu fisioterapeuta, Giacomo Naldi. Especialistas científicos aceitaram a alegação de que Naldi havia, de forma imprudente, exposto Sinner ao ingrediente Clostebol por meio de massagens regulares de corpo inteiro.

continua após a publicidade

Exames realizados em março do ano passado deram positivo para clostebol, uma substância esteroide anabolizante proibida pelo regulamento da entidade.

