Quem inventou o tênis? Veja a origem do esporte

O tênis é um dos esportes mais populares do mundo, mas sua origem remonta a séculos antes de se tornar a modalidade que conhecemos hoje. Sua história atravessa a Idade Média, a evolução dos torneios e a profissionalização na Era Aberta. O Lance! te conta quem inventou o tênis.

Quem inventou o tênis?

O tênis moderno tem suas raízes no "Jeu de Paume", um jogo de bola com raquetes surgido na França medieval. Inicialmente jogado com as mãos, posteriormente passou a utilizar luvas e, depois, raquetes rudimentares. O esporte foi amplamente praticado pela nobreza europeia, incluindo reis franceses como Francisco I e Henrique IV.

Foi apenas no século XIX que o tênis como conhecemos hoje começou a tomar forma. O major inglês Walter Clopton Wingfield padronizou o esporte em 1873 e o chamou de "Sphairistiké", do grego "arte de jogar bola". No entanto, o nome não pegou, e a modalidade passou a ser chamada de "lawn tennis" (tênis de gramado). Em 1874, Wingfield registrou as primeiras regras do esporte, estabelecendo a base para os torneios competitivos.

O tênis competitivo

Em 1877, foi realizado o primeiro Torneio de Wimbledon, considerado o mais antigo campeonato de tênis do mundo. Este torneio padronizou várias regras que permanecem até hoje, incluindo a altura da rede e o formato da quadra.

Em 1881, foi criada a United States National Lawn Tennis Association (atual USTA), para organizar competições nos EUA. O US Open teve sua primeira edição no mesmo ano. Na França, o Aberto de Roland Garros foi criado em 1891, e na Austrália, o torneio homônimo surgiu em 1905. Esses quatro eventos passaram a ser conhecidos como os torneios do Grand Slam.

A evolução das regras e da técnica

Nos primórdios do tênis, os jogos eram caracterizados por um estilo mais defensivo, com o uso de slices e golpes colocados. O saque era realizado por baixo até a década de 1890, quando passou a ser feito por cima da cabeça. O tênis também passou por uma revolução técnica e material, com a introdução de raquetes mais leves e resistentes.

Com o tempo, surgiram estratégias como o "saque e voleio", muito utilizado até a década de 1990. A partir dos anos 2000, com a evolução dos equipamentos e a preparação física mais intensa, o esporte se tornou mais baseado em trocas de bola longas e jogo de fundo de quadra.

A Era Aberta e a profissionalização do tênis

Antes de 1968, o tênis era um esporte essencialmente amador. Jogadores profissionais não podiam competir nos torneios organizados pela Federação Internacional de Tênis (ITF). Esse sistema levou a diversas controvérsias, com atletas recebendo pagamentos "por baixo dos panos" para competir.

Em 1968, foi iniciada a Era Aberta, permitindo a participação de profissionais nos principais torneios. Esse marco revolucionou o esporte, aumentando a popularidade global do tênis e permitindo que os jogadores competissem por premiações milionárias.

A partir da Era Aberta, o circuito internacional se profissionalizou, com a criação da ATP (Associação de Tenistas Profissionais) e da WTA (Associação de Tênis Feminino), que passaram a organizar os rankings e competições do circuito mundial.

Nos Jogos Olímpicos

O tênis foi incluído nos Jogos Olímpicos pela primeira vez em 1896, mas foi retirado em 1924 devido a divergências sobre a participação de atletas profissionais. O esporte só voltou ao programa olímpico em 1988, em Seul, com Steffi Graf e Miloslav Mecir conquistando os títulos de simples.

O tênis no século XXI

Atualmente, o tênis é um dos esportes mais praticados no mundo, contando com grandes estrelas como Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Serena Williams. Com transmissões globais, premiações milionárias e avanços tecnológicos nos equipamentos, o esporte segue evoluindo e conquistando novos fãs.