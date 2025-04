João Fonseca e Thiago Monteiro treinam juntos no Rio. Vídeo

Únicos brasileiros no top 100 nesta semana, João Fonseca (59º) e Thiago Monteiro (94º) treinaram juntos no Rio de Janeiro, na Yes Tennis, no Itanhangá. O carioca, de 18 anos, número 1 do país, volta às competições no Masters 1000 de Madri, que começa no próximo dia 23.

'Pegando um pouco do mel', escreveu o tenista cearense, nas redes sociais. Há duas semanas, Monteiro foi vice-campeão do Challenger de Assunção, no Paraguai, quando acabou superado, na decisão, pelo americano Emilio Nava (235º).

João Fonseca, por sua vez, também há duas semanas, alcançou, pela primeira vez em quatro participações, a terceira rodada de um Masters 1000. Foi em Miami, quando superou o americano Learner Tien (66º) e o francês Ugo Humbert (20º) e só foi parado pelo australiano Alex De Minaur (11º), na terceira rodada.

Na semana anterior, o número 1 do Brasil venceu seu segundo Challenger na temporada, na quadra rápida de Phoenix, ocasião em que levou a melhor sobre o cazaque Alexander Bublik na decisão. Em janeiro, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira vencera o Challenger de Camberra, na Austrália.

João Fonseca tem 10 vitórias em 10 jogos em Challengers no ano

Nesta quarta-feira, o número 1 do Brasil foi confirmado na lista de inscritos no Challenger de Estoril, em Portugal, que começa no próximo dia 27. No entanto, sua participação vai depender da performance no Masters 1000 de Madrid, que começa no dia 23. Caso não repita a segunda rodada do ano passado (em sua primeira participação em um torneio nesse nível), João Fonseca vai debutar na competição lusitana. Em Challengers, o brasileiro soma 10 vitórias em 10 jogos na temporada.

