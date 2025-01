João Fonseca, destaque do tênis brasileiro, após triunfos notáveis, incluindo uma vitória no Australian Open 2025, optou por uma pausa nas competições. O atleta não disputará o Challenger de Quimper, que tem início previsto para a próxima terça-feira (21). Agora, o foco do jogador se volta para as qualificações da Davis Cup Finals e sua participação confirmada no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, em fevereiro.

continua após a publicidade

➡️ Saiba como Roger Federer investe na carreira de João Fonseca

João Fonseca, durante o Australian Open (Foto: Martin Keep/AFP)

Atualmente na 117ª posição do ranking mundial, Fonseca tem mostrado um avanço significativo em sua carreira. Sua trajetória recente é marcada por uma atuação de destaque no Australian Open, onde avançou do qualifying e derrotou o renomado tenista Rublev (9º no ranking mundial) na primeira rodada.

Com a possibilidade de entrar no top 100 do ranking mundial ao final do Grand Slam australiano, Fonseca opta por estratégia cuidadosa de carreira, com ênfase na preparação física e mental.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

João Fonseca desabafa após eliminação

"Dura derrota de hoje, exigiu experiência, físico, meu primeiro jogo no quinto set. Feliz por ter aguentado fisicamente. Mentalmente muito difícil o jogo, um jogador que depois de ter enfrentado um top 10, jogando contra um top 50 que eu tinha ganho em uma superfície diferente (Bucareste, ano passado), um tenista intenso, sabia que seria difícil. Primeiro set muito bom, conseguindo me soltar um pouco, no segundo e terceiro set não consegui jogar bem, na verdade eu diria que não joguei bem a partida inteira, mas consegui ir adaptando. Meu saque hoje não foi muito bom, isso que é o legal, consegui fazer um bom jogo em termos de resultado (placar) mesmo não jogando o meu melhor"

➡️Australian Open: João Fonseca perde para Sonego e está eliminado