Ex-promessa da NBA acerta com o Real Madrid

O Real Madrid anunciou a contratação de Dennis Smith Jr., de 27 anos. O armador chega no clube espanhol até o fim da temporada, em maio.

Com 1,88m, o jogador saí do basquete americano rumo a Europa após sete temporadas na NBA, onde passou por seis equipes e era considerado uma promessa quando chegou na liga.

Dennis Smith Jr. é a primeira contratação do Real Madrid na temporada. Além de armador, o jogador consegue atuar como ala-armador. Ele vestirá a camisa 4 dos "Merengues", que está na terceira colocação do Campeonato Espanhol e na sétima posição da EuroLeague.

Smith Jr. passou sete temporadas na NBA. Foi selecionado pelo Mavericks na nona colocação no draft de 2017 e disputou 326 partidas com médias de 9,7 pontos, 3,0 rebotes e 4,2 assistências, sendo a primeira campanha a mais notável de sua carreira em termos de estatísticas. Em média e fez parte do segundo melhor quinteto de estreantes. Depois recusou e acabou tendo funções especificamente defensivas.

O armador atuou pelo Mavericks, onde coincidiria com Luka Doncic, os Knicks, os Pistons, os Blazers, os Hornets e os Nets, com quem jogou na última temporada com médias de 6,6 pontos, 2,9 rebotes, 3,6 assistências e 1,2 recuperações acima. 18,9 minutos em 56 jogos. Na atual temporada ficou sem vaga na Liga e esteve no Wisconsin Herd da G-League.

