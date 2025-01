Saiba como Roger Federer investe na carreira de João Fonseca

João Fonseca, aos 18 anos, já é um dos grandes astros do tênis brasileiro. Mas, na maioria das vezes, por trás de todo grande atleta há uma estrutura sólida de apoio e investimento. E com João não é diferente! O atleta do Rio de Janeiro conta com uma equipe técnica completa, patrocínios significativos e o apoio integral de seus pais, que gerenciam sua carreira profissionalmente. O principal destaque dessa estrutura: ter Roger Federer como investidor.

Fonseca é patrocinado pela marca de material esportivo ON, da qual Roger Federer é um dos sócios e investidores. Isso o coloca em um seleto grupo ao lado de outros grandes nomes do tênis como Iga Swiatek e Ben Shelton. Esta associação não só dá a Fonseca acesso a equipamentos de alta qualidade, mas também eleva sua visibilidade no cenário do tênis internacional, dado o prestígio de Federer na indústria.

Roger Rederer investe na carreira do jovem João Fonseca (Foto: Hector Retamal/AFP)

A gestão de carreira de João Fonseca

Seus pais, Christiano Fonseca Filho e Roberta Fonseca, têm papel fundamental na gestão de sua carreira, aliando experiência profissional ao suporte familiar. Eles estiveram presentes na vitória do Next Gen, que rendeu ao atleta, cerca de R$ 3,3 milhões. No aspecto comercial, Fonseca atraiu patrocinadores renomados, como a ON, Rolex, JF Living, além do apoio da XP Investimentos e da Yonex Tennis, responsável por seu equipamento esportivo. A gestão dessas parcerias é realizada em conjunto com Gustavo Abreu, facilitando a inserção do atleta em torneios e eventos.

Mais sobre o tenista e sua equipe

Fonseca ganhou maior notoriedade ao vencer o Torneio Next Gen Finals, campeonato que reúne os melhores tenistas mundiais até 20 anos, colocando-se ao lado de atletas como Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, que estão entre os melhores do mundo. Anteriormente, ele havia conquistado o US Open juvenil e atingido a primeira colocação mundial na categoria.



A equipe de Fonseca, liderada por Guilherme Teixeira desde seus 12 anos, inclui o fisioterapeuta Egidio Magalhães Junior e o preparador físico Emmanuel Jimenez, garantindo que ao menos dois profissionais o acompanhem em todos os torneios, um diferencial no tênis nacional. O próprio Fonseca ressalta a importância de Teixeira, a quem considera "quase um pai".