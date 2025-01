Ferrari confirma chegada de Hamilton à fábrica semana que vem: ‘Preparativos finais’

A Ferrari confirmou nesta quinta-feira (16) em coletiva de imprensa que Lewis Hamilton vai oficialmente dar início aos trabalhos na fábrica, em Maranello, na semana que vem. O CEO da escuderia, Benedetto Vigna, falou sobre o assunto durante evento de apresentação do novo patrocinador, a UniCredit, e ressaltou que já está quase tudo pronto para receber de vez o heptacampeão da Fórmula 1.

- Há um desejo grande de começar (o trabalho) com Hamilton - enfatizou o CEO, e a expectativa é compartilhada com todos que acompanham a principal categoria do automobilismo mundial. De acordo com o portal italiano AutoRacer, Hamilton já assume o simulador na segunda-feira (20). Dois dias depois, na quarta (22), irá para a pista de Fiorano com a F1-75.

- Há muita empolgação, um grande desejo por esse começo. Estamos preparando as últimas coisas, Lewis virá até nós e vai começar na próxima semana. Estamos prontos para quase tudo, não para nada além, mas vamos nos preparar. Mudanças são sempre boas - salientou.

Vigna também aproveitou para falar sobre inclusão, sem dúvida o tema mais defendido pelo novo integrante da equipe. Desde o anúncio da contratação de Hamilton pela Ferrari, levantaram-se questões sobre como a tradicional escuderia lidaria com isso e se apoiaria o #44 nas causas pelas quais luta. O CEO deixou claro que essa é uma bandeira que também vem sendo levantada pela Ferrari há anos.

- A Ferrari já valorizava muito a inclusão mesmo antes da minha chegada. Temos essa certificação de igualdade salarial desde 2020, e a inclusão é um dos valores fundamentais da nossa empresa, mesmo antes de Vigna e Hamilton, e será cada vez mais - assegurou.

Por fim, comentou a importância de uma divisão esportiva para o crescimento de qualquer empresa. - Depois de três anos nessa função, posso dizer que, se toda empresa tivesse uma equipe esportiva, seria o ideal - afirmou.

- Isso acontece porque há dias em que perdemos e dias em que ganhamos, e isso nos lembra constantemente da importância de não descansar sobre os louros. Em algumas segundas-feiras, chegamos mais felizes e, em outras, mais desanimados - encerrou.

Espera-se que Hamilton ande em Fiorano e, depois, realize na semana seguinte mais uma bateria de testes em Barcelona, Espanha. As sessões, no entanto, não poderão ultrapassar os 1.000 km rodados, determinação do regulamento para testes com carros anteriores que passou a valer a partir de 2025 para pilotos titulares. Charles Leclerc também estará em Maranello semana que vem.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.