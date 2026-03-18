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Chefe da F1 se emociona ao incluir Lewis Hamilton em comemoração da Mercedes

Pódio do GP da China contou com George Russell e Kimi Antonelli, além do piloto da Ferrari

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/03/2026
14:20
Pódio do GP da China na F1 2026 (Foto: Hector RETAMAL / AFP)
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Uma celebração e tanto fechou o GP da China dos fãs da Mercedes no último domingo (14). Além da vitória inédita de Kimi Antonelli, o pódio da corrida principal contou com George Russell e Lewis Hamilton, a antiga dupla da equipe alemã. Em meio a grande festa pela dobradinha, Toto Wolff se emocionou com a presença do heptacampeão mundial no Top 3 ao lado de seus pilotos.

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— Já faz algum tempo que estou na Fórmula 1, mas esse pódio agora é provavelmente um dos melhores momentos que já vivi. Os três, com o Bono bem no meio, que esteve com o Lewis desde sempre e assumiu a orientação do Kimi transformando-o no piloto que ele é hoje… Para ser sincero, é raro eu ficar tão emocionado, mas esse é um desses momentos — afirmou.

A parceria entre Hamilton e a Mercedes vem da temporada de 2013, quando o piloto deixou a McLaren. Naquele ano, as flechas de prata ainda não eram dominantes e o inglês terminou a temporada em quarto lugar. No ano seguinte, após a mudança no regulamento dos motores híbridos, se iniciou uma das maiores dominâncias da história da categoria.

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Após 11 anos na equipe, o heptacampeão mundial conquistou 103 vitórias, se tornando o maior vencedor da categoria, passando ainda o alemão Michael Schumacher. Entre os anos de 2014 e 2020, seis Mundiais de pilotos foram conquistados pelo britânico ao lado de ninguém mais do que Bono – engenheiro "herdado" por Antonelli.

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"Ainda é nosso piloto", diz chefe da F1

Antonelli, Russell e Hamilton asseguraram, no sábado (13), as três primeiras colocações no grid de largada para a corrida principal de domingo (14). Wolff comentou sobre a situação inusitada de ver os três primeiros colocados na tabela de tempos da sessão classificatória.

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— Na verdade eu pensei por um momento que a gente tinha três carros: primeiro, segundo e terceiro. Preciso me acostumar com isso (com Hamilton na Ferrari) — disse Toto.

Um funcionário da Mercedes, então, respondeu: "Um está de vermelho agora". Por fim, Wolff completou: "Ainda é nosso piloto".

O heptacampeão mundial deixou a Mercedes em 2024 para competir pela Ferrari a partir de 2025. Apesar disso, Hamilton mantém relação de amizade com seus ex-companheiros de equipe mesmo após sua transferência para a escuderia italiana.

Pódio do GP da China na F1 2026 (Foto: Hector RETAMAL / AFP)
Pódio do GP da China na F1 2026 (Foto: Hector RETAMAL / AFP)

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