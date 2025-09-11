Disputada no saibro, a Copa Davis é um dos eventos mais aguardados do calendário do tênis. O evento, considerado a maior competição de tênis por equipes do mundo, será realizado em Atenas, na Grécia. O clima mediterrâneo de Atenas, com temperaturas mais amenas em setembro, pode favorecer longos ralis e exigir excelente preparo físico dos jogadores.

continua após a publicidade

➡️ Com Bia Haddad, veja programação do 4° dia de SP Open

📺Onde assistir?

A Copa Davis terá início nesta sexta-feira (12) e terá transmissão gratuita da CazéTV no Brasil depois de três décadas. O canal transmitirá as partidas da Seleção Brasileira, além de confrontos internacionais de peso, com comentários de Felipe Meligeni e Thomaz Bellucci.

Todas as partidas poderão ser acompanhadas ao vivo nas plataformas da CazéTV: Disney+, Prime Video, Meli+, Samsung TV Plus e no canal oficial do YouTube.

continua após a publicidade

Mais adiante, em novembro, a CazéTV transmitirá na íntegra a fase final do torneio, em Bolonha (Itália), que vai de 18 a 23 de novembro (quartas, semis e final).

🟡Quando joga o Brasil de João Fonseca?

No fim de semana, os holofotes se voltam ao confronto decisivo Brasil x Grécia, direto de Atenas: sábado (11) às 11h15 (de Brasília) e domingo (14) às 10h15 (de Brasília).

continua após a publicidade

O time brasileiro vai à quadra com João Fonseca (42), Thiago Wild (146), Matheus Pucinelli (282), Rafael Matos (49) e Marcelo Melo(52).

🎾Forças do torneio

A Itália, atual campeã do torneio, já tem presença garantida na fase decisiva e não disputa os qualifiers. A equipe italiana conquistou o troféu da Davis nos dois últimos anos, em 2023 e 2024, e conta com tenistas que figuram entre os dez melhores do mundo, como Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Local da casa, Stefanos Tsitsipas pode se desatacar com o apoio da sua torcida e familiaridade com as quadras gregas.

O grego Stefanos Tsitsipas em ação no US Open (Foto: Divulgação)

Confrontos do Grupo Mundial I da Copa Davis

Canadá x Israel

Finlândia x Bulgária

Sérvia x Turquia

Grã-Bretanha x Polônia

Chile x Luxemburgo

Brasil x Grécia

Eslováquia x Colômbia

República da Coreia x Cazaquistão

Suíça x Índia

Suécia x Tunísia

Portugal x Peru

Chinese Taipei x Noruega

Bósnia e Herzegovina x Equador

Mais sobre sobre a Copa Davis

A Copa Davis realiza entre quinta-feira (12) e sábado (14) a segunda rodada dos qualifiers, etapa que definirá os sete países que avançarão para a fase final do Mundial, principal torneio entre nações do tênis masculino. Nesta fase, 14 seleções disputam sete confrontos diretos, com formato de mandante e visitante.

Cada confronto da segunda rodada dos qualifiers acontece em dois dias consecutivos. No primeiro dia são realizados dois jogos de simples, enquanto no segundo a programação começa com uma partida de duplas, seguida por mais dois jogos individuais, se necessário. O país que alcançar três vitórias primeiro garante classificação para o Final 8.

O Final 8 da Copa Davis 2025 será disputado de 18 a 23 de novembro em Bolonha, na Itália. Os sete países que se classificarem na rodada desta semana se juntarão aos anfitriões italianos, que buscam seu terceiro título consecutivo e o quarto de sua história na competição.