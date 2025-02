Novo contratado do Warriors, Jimmy Butler já caiu nas graças da torcida. O bom retrospecto da franquia desde a chegada do jogador é algo que se percebe internamente. Após a vitória sobre o Dallas Mavericks no último domingo (23), o ala-pivô Draymond Green e o técnico Steve Kerr abordaram a influência de Jimmy Butler.

- Eu apenas sei como funciona isso. Durante todo o ano, esse time tem sido ‘cara, estamos quase lá, mas falta alguma coisa’. Mas existia um motivo para estarmos sentindo que faltava alguma coisa. […] Faltava uma peça. E agora não falta mais. Essa peça é ele - disse Green, ao “The Athletic”.

Jimmy Butler durante partida entre Miami Heat e San Antonio Spurs, pela NBA (Foto: Issac Baldizon/ AFP)

Em seis jogos de Butler no Warriors, são cinco vitórias e apenas um revés. Neste período, Jimmy Butler acumulou médias de 20 pontos, 5,7 rebotes, 5,5 assistências e 1,5 roubo de bola. Além dos bons números individuais, o jogador também potencializou o desempenho de seus companheiros, como foi o caso de Stephen Curry, que voltou as boas atuações.

Técnico do Warriors falou sobre Butler

O comandante do Golden State Warriors, Steve Kerr, também comentou sobre Jimmy Butler. Também em conversa com o The Athletic, o treinador falou sobre o impacto do atleta na equipe.

- Cem por cento. Jimmy nos dá um pouco de arrogância - destacou o treinador.

Steve Kerr assumiu o time de basquete masculino dos EUA em 2021 (Foto: Paul Ellis / AFP)

A franquia de San Francisco começou a subir posições na tabela da NBA. Agora, ocupa o nono lugar na Conferência Oeste com um recorde de 30 vitórias e 27 derrotas, se aproximando da zona da classificação direta aos playoffs.

O próximo compromisso é nesta madrugada de terça para quarta-feira, a partir das 00h (horário de Brasília), frente ao Charlotte Hornets, no Chase Center.