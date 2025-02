Um dos encontros mais aguardados da NBA está chegando. Pouco tempo após uma das trocas de maior impacto da liga, Luka Doncic deve reencontrar o Dallas Mavericks na madrugada desta quarta-feira (26), a partir das 00h (de Brasília). O novo jogador do Los Angeles Lakers está em condições e, segundo o técnico JJ Redick, estará à disposição para o duelo.

- Acho que ele vai ficar bem. A cada dia que ele está conosco, está se tornando um pouco mais normal. Eu estive lá. A primeira vez que você jogar com seu antigo time, particularmente tão perto na duração do tempo, vai ser estranho. Mas ele será capaz de lidar com isso - relatou o comandante, sobre a condição de jogo do astro esloveno.

O mês de fevereiro foi bastante intenso para Luka Doncic que, enquanto se recuperava de uma lesão na panturrilha, foi pego de surpresa com uma troca para o Los Angeles Lakers. Dias depois, pode voltar as quadras e fez a tão esperada estreia com a equipe da Califórnia.

Na semana do reencontro com o Dallas Mavericks, onde possuí grande identificação e, inclusive, sonhava em terminar a carreira, o jogador optou por não conversar com a imprensa. Luka Doncic participou de um treino de arremesso de três pontos ao lado de Dorian Finney-Smith, que também chegou ao Los Angeles Lakers nesta temporada por meio de uma troca.

- Acho que ele vai ficar animado, mas todos no vestiário estão animados. Nós o protegemos. Vai ser um jogo muito disputado. Eu sei que (o técnico do Mavs, Jason) Kidd vai tê-los prontos para vir aqui e competir, então só temos que igualar a intensidade deles - disse Finney-Smith.

Por outro lado, Anthony Davis, que foi para Dallas na troca de Luka Doncic, estará fora da partida devido a uma lesão no tornozelo. Com a ausência confirmada, o pivô segue em observação e será reavaliado em duas semanas.

