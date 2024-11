Whindersson Nunes revela valor ganho em luta de boxe contra Goyat

O brasileiro Whindersson Nunes revelou, em postagem nas redes sociais, o valor da bolsa pela luta contra Neeraj Goyat, realizada nesta sexta-feira (15). O humorista perdeu para o indiano, em sua primeira luta de boxe profissional.

continua após a publicidade

➡️Em estreia como profissional, Whindersson Nunes perde para Neeraj Goyat

O combate teve momento curioso, onde Goyat provocou Whindersson com "sarradas", no ringue. O humorista usou o print desta cena, para contar o valor recebido para lutar no AT&T Stadium, em Arlington (EUA): US$ 500 mil, cerca de R$ 2,8 milhões na cotação atual.

— Passar por uma palhaçada dessas por 500 mil dólares nunca mais — escreveu o brasileiro, nas redes sociais.

Como foi a luta de Whindersson Nunes?

Neeraj Goyat conseguiu neutralizar Whindersson e venceu por decisão unânime dos árbitros (59-55, 60-54 e 60-54), após seis rounds. O combate abriu o card principal da noite, que conta com a luta entre o histórico boxeador Mike Tyson e o influenciador Jake Paul. Este foi o primeiro combate profissional do brasileiro na carreira, que já havia disputado lutas de exibição anteriormente.

continua após a publicidade

Whindersson Nunes durante luta contra Neeraj Goyat, no evento "Paul x Tyson" (Foto: Christian Petersen/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O humorista acumulou a terceira derrota no cartel, que conta com duas vitórias e dois empates. O evento ainda teve a participação de Amanda Serrano, na última luta antes do confronto entre Mike Tyson e Jake Paul.