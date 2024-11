Mike Tyson perdeu para o influenciador Jake Paul, em luta de boxe (Foto: Timothy A. Clary / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/11/2024 - 02:57 • Arlington (EUA)

Um dos maiores boxeadores da história, Mike Tyson foi derrotado pelo influenciador Jake Paul, na madrugada deste sábado (16). Aos 58 anos, o ex-boxeador voltou aos ringues em luta que teve grande apelo do público. No entanto, a atuação de "Iron Mike" gerou certa decepção por parte dos fãs nas redes sociais.

Jake Paul encarou Mike Tyson em um combate dividido em oito assaltos de dois minutos, cada. De acordo com os juízes, o influenciador venceu o ex-campeão dos pesos-pesados do boxe por 79 a 73. O duelo foi realizado no AT&T Stadium, localizado em Arlington, nos Estados Unidos.

Mike Tyson desvia de soco de Jake Paul, em luta de boxe (Foto: Timothy A. Clary/AFP)

Além de Paul x Tyson, o evento ainda contou com três duelos no card principal. Quem abriu foi Whindersson Nunes, que perdeu para o indiano Nerraj Goyat, durante a primeira luta do brasileiro no boxe profissional. Na sequência, Mario Barrios manteve o cinturão ao empatar com Abel Ramos, assim como Katie Taylor também manteve o título ao derrotar Amanda Serrano por 95 a 94.