Jade Barbosa conquista a medalha de ouro na Copa do Mundo de Ginástica Artística; veja a apresentação

Escrito por Lance! • Publicada em 31/03/2024 - 12:56 • Antália (TUR)

A ginasta Jade Barbosa conquistou a medalha de ouro na final do solo pela Copa do Mundo de Ginástica Artística, em Antália, na Turquia. Aos 32 anos, a atleta se apresentou ao som de Britney Spears e venceu a etapa turca da competição.

Jade foi campeã com nota 13.833, sendo 5.4 pela dificuldade da série e 8.433 pela execução. A ginasta brasileira estreou com pé direito a nova coreografia, que é marcada pela música "One More Time", um dos sucessos da cantora americana Britney Spears.

VEJA A APRESENTAÇÃO:

FX EF 2024 Antalya World Cup - Jade Barbosa BRA



Video: FIGTV pic.twitter.com/bv183AODuD — International Gymnast Media (@2023igmedia) March 31, 2024

Na tabela geral, apenas as francesas Morgane Osyssek-Reimer e Melanie de Jesus dos Santos ameaçaram a conquista da brasileira, com Morgane anotando um 13.667 e Melanie com 13.600. Agora Jade se junta a Rebeca Andrade e Flávia Saraiva, que conquistaram a prata nas barras assimétricas e na trave, respectivamente.

Aos 32 anos e com nova apresentação, Jade se coloca entre as favoritas ao solo para os Jogos Olímpicos de Paris. A briga será difícil, contra a americana e atual campeã olímpica, Jade Carey, que segue preparação nas universidades dos Estados Unidos.

